Tampoco Jesusa Rodríguez: PAN rechaza que exsenadora sea embajadora en Panamá

Y no es que tengan algo contra Jesusa Rodríguez… De hecho, el PAN en el Senado se prepara para rechazar todas las recientes propuestas de AMLO para ocupar embajadas.

Aunque ayer Pedro Salmerón solito se bajó del sueño diplomático y declinó a la posibilidad de convertirse en embajador de Panamá (bueno, la verdad es que el país centroamericano no lo querían), el PAN no quedó conforme. Ya advirtió que tampoco dejarán se concrete la nueva propuesta de AMLO para ocupar el puesto diplomático.

Jesusa Rodríguez “puede tener el perfil adecuado para muchas otras cosas, francamente yo no la veo como un perfil adecuado para ser la representante de gobierno mexicano en Panamá, porque eso es un embajador”, criticó el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rentería.

Por si ayer se desconectaron del planeta o, de plano no saben qué pasa con esta polémica en torno a la designación del nuevo ocupante de la embajada de México en Panamá, va el resumen exprés:

Pues resulta que desde hace semanas AMLO propuso para el puesto al historiador Pedro Salmerón… lamentable decisión, ya que lejos de su criticable labor al frente del Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México, lo que hizo levantar la ceja sobre su designación como embajador fue el historial de acusaciones de acoso que se carga en la ITAM, donde fue profesor.

Aunque ayer se dio a conocer que Pedro Salmerón fue quien dijo “pos ellos se lo pierden”… lo que parece que sucedió fue que la canciller de Panamá (y activista del movimiento feminista en su país), Erika Mouynes, de plano dijo “ese güey, no”. No con esas palabras, sino de una manera muy diplomática y por los canales que hicieron posible que sólo la Secretaría de Relaciones Exteriores se enterara.

Bueno, en caso es que, luego de saber que fue bateado Pedro Salmerón, AMLO sacó la baraja de cartas fuertes para embajadas y agarró a Jesusa Rodríguez… a quien muchos recordarán por criticar el consumo de tacos de carnitas, sus performance sobre el maíz mexicano y poseer el récord de ver quien sube más rápido la pirámide de Cuicuilco.

“Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debería buscar prestigiar (…) me parece que no tiene el perfil para ello”, expresó el coordinador del PAN en el Senado sobre la candidatura de Jesusa Rodríguez…

Además de necesitar el beneplácito del país receptor, Jesusa Rodríguez y otros nuevos embajadores necesitan ser palomeados por el Senado. Así que si el PAN se pone quisquilloso como advierte, podría dificultar la designación de Jesusa… y también de los otros propuestos para ocupar puestos diplomáticos (Carlos Miguel Aysa en República Dominicana, Quirino Ordaz en España y Claudia Pavlovich en el consulado de Barcelona).