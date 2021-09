Biden ordena que empleadores exijan a trabajadores vacunarse contra COVID

“¡Son mam%/das!, ¡¿tantos pin%/es meses con vacunas y no se la ponen?!, pero ahora se la pelan”… presidente Biden, no puede decir eso. “Ah, entonces ponle: ‘Hemos sido muy pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando”… va un nuevo plan de acción.

Ya que no sirvieron los llamamientos ni los incentivos (hasta dinero se regaló) para que no decayeran los índices de vacunación, el presidente de Estados Unidos. Joe Biden, echó un mandato con el cual se prevé inocular “sí o sí” a cerca de 100 millones de personas. Se trata de un requerimiento de orden federal con el cual empleadores que tengan a su cargo a más de 100 trabajadores exijan a estos comprobante de vacunación contra COVID-19… o, mínimo, una prueba semanal con resultado negativo.

Desde la Casa Blanca, Biden se fue recio contra los millones de estadounidenses que no han accedido a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, con todo y que Estados Unidos es uno de los países con mayor número de “biológicos”. “Hemos sido pacientes. Pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa nos ha costado a todos”, criticó Biden. “[La población que no está vacunada] puede causar mucho daño, y lo está causando”.

Además, en las próximas fechas el presidente estadounidense firmará un decreto con el cual obligará a vacunarse a todos los empleados del poder ejecutivo, así como contratistas con los que el gobierno federal hace negocios. Ahí sí, según Los Angeles Times, sin la posibilidad de conformarse con la simple prueba anti COVID-19.

Este mandato de Joe Biden se da luego de que el zar anti COVID-19 de los gringos, Anthony Fauci, ha dicho una y otra vez que la pandemia que padece Estados Unidos “es una pandemia de no vacunados”… y que si el gobierno tiene la intención de poder decir “tenemos controlada la pandemia”, entonces debe reducir 10 veces la tasa de contagios, la cual ahora ronda los 160 mil nuevos casos por día.

Como era de esperarse, hubo cierto sector (importante) que se mostró molesto con la disposición de Joe Biden… seeee, del lado republicano. Por ejemplo, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, se macmó diciendo que, al exigir a los trabajadores vacunarse, Biden está “burlándose de la Constitución”.

Por su parte, el presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, Everett Kelley, insistió en que “cambios como este deberían negociarse con nuestro unidades cuando corresponda”.

En contraparte, miembros de la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Mesa Redonda de Negocios, no hicieron más que elogiar la decisión de Biden.

We have the tools to combat COVID-19. If we can come together as a country and use them, we can reduce the number of unvaccinated Americans, decrease hospitalizations and deaths, and allow our children to go to school safely. pic.twitter.com/cBon9sEn9Z

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021