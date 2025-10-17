Lo que necesitas saber: El proceso en contra de Bolton se da en medio de las preocupaciones del uso que Donald Trump le está dando al Departamento de Justicia: ir contra enemigos políticos.

Por andar haciendo notitas y luego compartirlas, por eso John Bolton, exasesor de Seguridad de la Casa Blanca y actual crítico del gobierno de Donald Trump, está enfrentando 18 cargos criminales. Y quizás en eso último, en ser crítico del republicano, es donde radica su principal “crimen”.

De hecho, John Bolton es el tercer “enemigo” político de Donald Trump que es imputado en las últimas semanas. Primero fue el exdirector del FBI, James Comey, luego la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La información confidencial pudo haber llegado a agentes de Irán

Según reporta El País, las acusaciones contra Bolton se basan en notas que el exasesor de Seguridad tomaba de reuniones con Trump y otros miembros del equipo presidencial, cuando el republicano llegó al poder por primera vez.

Dichas notas, él luego las transcribía a un archivo Word o a un correo electrónico comercial. Según las investigaciones, dichas notas hacen un total de casi mil cuartillas.

El conjunto de los 18 cargos sugiere que John Bolton expuso información clasificada, ya que las notas que pasó a email pudieron haber sido vistas por alguien más que el destinatario (que, en este caso sería su esposa)… ya que dicho mail habría sido hackeado por agentes vinculados a Irán.

Trump ha pedido a fiscal federal que vaya por sus enemigos políticos

Aunque el gobierno de Trump acusa que Bolton compartió información clasificada como datos que Inteligencia recopiló de líderes extranjeros o planes de ataque, los abogados de John Bolton señalan que, en realidad, la información que su cliente echó al mail era diarios personales. Es decir, nada que pueda ser considerado como clasificado.

Es más, de acuerdo con AP, en 2021 un colaborador de Bolton informó al que sus correos electrónicos habían sido pirateados, sin embargo, no se reveló que se hubiera compartido información clasificada… y mucho menos que esa información haya llegado a ojos de hackers.

John Bolton fue parte del equipo de Donald Trump sólo por un año… y con eso tuvo para publicar un muy “picoso” libro sobre la forma de gobernar del republicano. El libro acabó publicándose, pero el gobierno de Trump hizo lo posible por impedirlo, acusando que con él se divulgaba información clasificada.

Por lo anterior, se las estaría cobrando Trump. Como a otros dos enemigos políticos: el exjefe del FBI, a quien se le acusa de obstrucción a la justicia, por –según– haber vinculado su campaña del 2016 con agentes rusos…

Y a la fiscal de Nueva York, a quien se acusa de fraude hipotecario, la estaría cobrando por haberle abierto un juicio civil por un fraude cometido por su empresa familiar, el cual dio como resultado una condena a pagar 454 millones de dólares de multa.