Expresidente del TEPJF busca amparo contra investigación por enriquecimiento ilícito

De entre las cosas por las que José Luis Vargas fue destituido como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una fue, precisamente, por no aclarar las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito… y bueno, parece que el magistrado sigue en las mismas.

Ante la reapertura de la investigación que tiene por objetivo checar por qué tiene un patrimonio no acorde con lo que se embolsa, el magistrado ver… digo, Vargas sacó un amparo contra dichas pesquisas. Todavía no se aprueba, nomás se dio luz verde al trámite. Será hasta el 29 de septiembre cuando el juez determine si éste procede o no.

Con el recurso, el expresidente del TEPJF busca parar en seco la orden que un juez federal dio a la Fiscalía General de la República (FGR) de reabrir la investigación que inició a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) detectó operaciones financieras que ascienden a 36.5 millones de pesos… suma injustificada, tomando en consideración los ingresos declarados.

De acuerdo con Animal Político, Vargas ha intentado justificar dichos gastos señalando que el dinero es de su esposa, Mónica Bauer… por su parte, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) concluyó que, si bien los montos de las operaciones sí están manchadas, éstas se hicieron entre 2012 y 2016, es decir, cuando el magistrado no era funcionario público… y, por lo tanto, no es sancionable.

Con base en lo anterior, se propuso cerrar el caso. La UIF no tardó en ponerse al brinco, apelando la decisión… y así es como estamos donde estamos: con la FGR reabriendo las investigaciones y José Luis Vargas buscando el amparo.

Ahhhh, pero eso sí, dice que sea cual sea la decisión del juez, ya que su patrimonio es acreditable: “Mantengo en todo momento la plena disposición para colaborar con el Ministerio público Federal y aportarle cualquier documento que me requiera referente a la total licitud de mi patrimonio y el de mi familia”, señaló al reabrirse la investigación en su contra, el 30 de julio.

“Mientras tanto, continuaré enfocado en mi trabajo como magistrado presidente del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de resolver todas las impugnaciones derivadas de la elección del pasado 6 de junio”… ups, bueno, ya no es el presidente, pero sigue de magistrado.