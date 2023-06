Mira tú, justo un día antes de que en Morena se defina el proceso y las reglas para elegir al candidato o candidata rumbo a la presidencia en 2024, todas las “corcholatas” andan dando mucho de qué hablar. Ahora fue Adán Augusto López, pues de nuevo le hicieron propaganda y nada menos que ante AMLO.

Y es que apenas veníamos del pleito entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum (porque gobernadores de Morena respaldaron a la jefa de Gobierno de CDMX y el excanciller se nos enojó por eso), y ahora también respaldaron a Adán Augusto López poniendo de pretexto justo esa propaganda para sus dos rivales por la candidatura.

Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo en Álamo Temapache, Veracruz, para presentar Programas para el Bienestar. Algo muy común en el mandatario los fines de semana.

Pero en medio de su discurso, un joven con indumentaria de Morena subió al estrado para pedirle un favorcito a AMLO. Literal le pidió que apoye a Adán Augusto López a ser el candidato del partido para el 2024.

Y decimos que fue un momento un poco incómodo porque de la nada AMLO empezó a decir “¡Déjalo! ¡Déjalo!” a quienes se encargan de resguardar el escenario. Para entonces el joven ya forcejeaba con ellos con el fin de llegar hasta el Presidente.

AMLO, bien amable, lo dejó subir para escuchar su petición, y fue cuando el joven, quien portaba una pancarta en apoyo a Adán Augusto López y Sergio Gutiérrez Luna, dejó ver sus intenciones.

“Nada más quiero que apoye a Adán Augusto, porque los demás candidatos lo que están haciendo es una propaganda. Agárrelo de favor“, le dijo a AMLO en el estrado.

Fue en ese instante cuando AMLO se dio cuenta de que no había sido buena idea dejarlo subir. Eso sí, antes de bajarlo del escenario le dio un abrazo y un amigable “Ándale pues”.

Puedes ver el momento en que el joven llega hasta AMLO a partir del minuto 37:20.

A pesar del intento del joven, AMLO aprovechó lo ocurrido para recordar que el candidato o candidata de Morena será elegido por la gente. Y sí, se aventó su típica arenga de que las cosas ya no son como antes.

“¿Saben quién va a elegir al candidato de la Transformación? ¡El Pueblo! ¡Se acabó el dedazo! ¡El tapado! ¡El destape! ¡El acarreo! ¡La cargada! (¡Lotería! Ah no perdón, me emocioné, eso no lo dijo AMLO). Se acabó la entrega de migajas para pedir votos“.