JusticiaParaGE: Indigna en redes liberación de conductor que atropelló a un motociclista en la CDMX

El pasado sábado 17 de octubre, un joven motociclista fue atropellado mientras circulaba en la CDMX y murió. Se trata de Gerardo Cardoso Cortés, bisnieto del muralista Jorge González Camarena, cuyo caso se hizo viral luego de que se dieran a conocer videos del momento en que un conductor en estado de ebriedad se pasa un alto y lo arrolla… dicho conductor fue liberado y por eso las redes piden #JusticiaParaGE.

PRECAUCIÓN: Fallece motociclista en accidente sobre Cerro de la Estrella y Cerro de las Torres colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. 🚑 🚨 pic.twitter.com/oVdXOf1IUP — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) October 18, 2020

El “accidente” que provocó la muerte de Gerardo Cardoso

El hecho tuvo lugar en el cruce de Cerro de las Torres y Cerro del Cubilete, en la colonia Campestre Churubusco, Coyoacán. Vecinos, familiares de Gerardo y habitantes de la zona, colocaron una ofrenda en dicho punto para recordar al joven motociclista y exigir justicia contra el responsable de lo ocurrido.

Hoy a 5 días del tragico accidente en el que falleciera Gerardo familiares, amigos y vecinos de @LaCampestre_Ch, se reunieron en el lugar de los hechos para llevar paz a quien tanta luz dió en vida. Ahora está en manos de la @FiscaliaCDMX el que exista #JusticiaParaGE. pic.twitter.com/WEu8zBArrk — Jorge TV (@JorgeTV32988807) October 22, 2020

🕯 gracias a ti que trajiste una vela y acompañaste a Ge hoy esta noche #JusticiaParaGE #unavelaparage NO ES MÁS QUE UN HASTA LUEGO 🙏🏻 pic.twitter.com/De8puJnPVK — Arte Adriana Gonzalez Camarena (@AGonzlzCamarena) October 23, 2020

En los videos grabados por cámaras de seguridad se aprecia a Gerardo conduciendo su motocicleta y el momento en que una camioneta BMW color rojo, que viajaba a un evidente exceso de velocidad, se pasa el alto y provoca el choque que derivó en la muerte del joven motociclista. La camioneta posteriormente se fue directo contra un árbol y se estrelló.

#DeNuestroInbox Cámaras captaron el momento exacto en que un automovilista en estado de ebriedad, atropelló a un motociclista que lamentablemente perdió la vida, en Cerro de la Estrella y Cerro de las Torres en la Colonia Campestre Churubusco, en la #AlcaldíaCoyoacán de la #CDMX pic.twitter.com/74MmOUi5AK — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 21, 2020

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un automovilista, en presunto estado de ebriedad, se impactó contra un joven que viajaba en moto. La familia pide #JusticiaParaGerardo: pic.twitter.com/UQUb5yjlIn — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 24, 2020

Jueza decidió liberar al conductor que atropelló al motociclista en la CDMX

De acuerdo con declaraciones de los familiares para medios como Animal Político y Milenio, una parte médica corroboró el estado de ebriedad del conductor al momento de la detención, además de que éste no presentó ninguna identificación oficial para acreditar su identidad o su domicilio y se contradijo en varias ocasiones al rendir su declaración ante las autoridades.

Libera la Juez Claudia Verónica Monroy Ramírez al asesino de Ge teniendo todo mantenerlo preso HOY HAY UN ASESINO MÁS SUELTO A CUIDARNOS TODOS #JusticiaparaGE #ULTIMAHORA gran sin sabor de falta de la justicia de la Juez — Arte Adriana Gonzalez Camarena (@AGonzlzCamarena) October 20, 2020

Denuncian que todos los recursos para dictar prisión preventiva contra el responsable se encontraban en orden, pero la juez de control, Claudia Verónica Monroy, decidió que llevara el proceso en libertad el pasado 20 de octubre, lo que ha desatado la indignación de todos quienes conocen el caso.

#justiciaparaGE no puede quedar libre el asesino de éste joven!! pic.twitter.com/SxEi253Yei — Karla Woodhouse (@KarlaWdeZapata1) October 21, 2020

Algunos medios tuvieron acceso al video de la audiencia donde quedó en libertad el conductor de la BMW, identificado como Adalberto “E”.

“No es que quieran venganza, están dolidos y como seres humanos podemos entender ese dolor, no me quiero ni imaginar la perdida de un hijo, no me quiero ni imaginar. Entonces sí le pido que usted sea sensible ante esa circunstancia, pero no por eso podemos mandarlo a prisión, si tenemos que tomar todas las medidas necesarias”, expresó la juez de control antes de liberar al conductor.

EL ASESINO DE GE ESTÁ LIBRE La juez Veronica Monroy NO le exigió identificación, NO le tomó las huellas dactilares y NO pidió comprobante de domicilio y lo LIBERO ¿Rodolfo? ¿Adalberto? Yo pregunto @AGonzlzCamarena ¿quien te garantiza que así se llama? ¿La @FiscaliaCDMX ? pic.twitter.com/lQyxcZFquD — Walther de la Cruz Negrete (@wadelacruz) October 24, 2020

“No se le debería de haber dejado libre”: Claudia Sheinbaum sobre el caso de este motociclista atropellado

Esta situación ya llegó a los más altos niveles del gobierno capitalino. Claudia Sheinbaum expresó su postura sobre el caso, asegurando que el responsable debió ser sancionado y no dejado en libertad con base en la información disponible sobre los hechos.

“Estamos solicitándole a la fiscal, con todo respeto y con su autonomía, que nos pudiera informar exactamente qué fue lo que pasó, si hubo o no responsabilidad del ministerio público o directamente del poder judicial“, indicó la jefa de Gobierno en referencia al joven motociclista atropellado en Coyoacán, según palabras retomadas por Excélsior.

“A mí me parece que una persona que iba alcoholizada, a exceso de velocidad y se pasa un alto y resulta en una situación fatal como la que resultó, pues debería ser sancionado de otra manera y no se le debería de haber dejado libre“, indicó.

La jefa de Gobierno también aseguró que su administración está en contacto con la familia para brindarles apoyo.

Familiares dicen que hubo soborno y han recibido amenazas por pedir justicia

Los familiares de Gerardo Cardoso denunciaron que mientras estaban en las instalaciones del Ministerio Público, escucharon a algunos policías decir entre risas que el conductor responsable ya había dado dinero, por lo que sería liberado al día siguiente o incluso antes. También aseguran que han recibido amenazas en Twitter desde diferentes cuentas.