De propagandas y esperanzas: La historia del fantasma de Kiev

Fue en la madrugada del 24 de febrero cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el inicio de una operación militar en el este de Ucrania. Según el mandatario, en ningún momento se trata de una invasión y mucho menos de apuntar en contra de civiles, sin embargo, recientemente las autoridades ucranianas advirtieron que más de 50 civiles han perdido la vida.

Las sirenas antiaéreas han estado sonando de manera intermitente en Kiev mientras se mantiene un toque de queda estricto y los hombres en edad militar tienen prohibido salir del territorio.

Es en este contexto que ha surgido la historia del Fantasma de Kiev.

Ukrainian pilot who is 6-0 shoots down a Russian Su-35 with his Mig-29. He’s been nicknamed the ghost of Kyiv, and is the first pilot since WW2 to achieve ace status! pic.twitter.com/WsoadzLrdQ

— Olegi21 🇺🇦💙💛 (@ItsOlegi21) February 25, 2022