Ya se había tardado la siguiente en la lista de Ladys y Lords en este maravilloso país. La nueva integrante de la camada es Lady Anubis, apodo que le pusieron a una mujer por hacerse la influyente con tal de evitar una infracción.

Mujer intenta evitar multa con ‘influencias’ y la apodan Lady Anubis/Captura al video de @c4jimenez

Y le apodaron así, Lady Anubis, porque trató de verse muy acá dizque llamándole a alguien para que le avisara lo sucedido al Jefe Anubis, director Regional de la Zona Poniente de la CDMX, con el objetivo de que éste le tirara paro.

Una mujer quiso aparentar influencias y surgió Lady Anubis

Como puedes imaginar, en redes sociales se volvió muy viral rápidamente la manera de actuar de esta mujer. Toda la escena que montó quedó grabada en video y éste se difundió como pan caliente en toda red social.

Tal cual, mientras un policía de la Ciudad de México trataba de ponerle la multa, ella llamó a alguien en su celular (o al menos eso aparentó). Dijo, con todas sus letras: “Papá, ¿le hablas por favor al Jefe Anubis? Dile que el oficial Gallardo…” (ves, por eso lo de Lady Anubis).

En ese momento dejó de hablar con quien supuestamente le contestó el telefóno (si es que alguien respondió), porque le dio un manotazo al mencionado policía cuando él intentó tomarle foto a su camioneta.

“¡A mí no me estés inventando… no me estás inventando infracciones! ¡No!”. Se puso muy agresiva no sólo con el oficial sino con quien la estaba grabando, pues también le aventó unos manotazos para tirarle el celular de la mano. “¡No me inventen infracciones!”.

Inventó que ella fue la agredida

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer apodada como Lady Anubis inventó después que ella fue agredida por el policía, por lo que éste terminó en la Fiscalía capitalina explicando lo ocurrido.

Eso sí, la SSC informó en un tuit que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito sí levantó la infracción, aunque naturalmente muchos usuarios respondieron diciendo que merecía algo más por las agresiones y amenazas.

