“Me dirigía a tu corazón”: Mujer choca por manejar en estado de ebriedad y nace #LadyCopas

Eso de tomar y manejar es una muuuy mala combinación por el pequeño detalle de que puede provocar un accidente, ¿verdad? Bueno, algunas personas no sólo no lo entienden, sino que lo ven como algo divertido incluso cuando ya chocaron y están arriba de una patrulla. Así pasó con una mujer en Coahuila a quien el internet ya bautizó como #LadyCopas.

Resulta que la mujer, identificada como Irma “N”, conducía en un evidente (pero muuuy evidente) estado de ebriedad la mañana de este viernes en la colonia Villa de las Flores, en Saltillo. Y pues sí, chocó contra algunos vehículos que estaban estacionados.

Los propietarios de los autos salieron de sus casas cuando escucharon el ruido que provocó el choque, y rápidamente notaron que la responsable era una mujer con quien no podrían dialogar tranquilamente sobre lo sucedido.

De acuerdo con un reportaje de Tele Saltillo, la mujer intentó escapar, pero su auto no respondió. Luego se puso muy grosera tanto con los propietarios de los vehículos afectados como con los policías que llegaron al lugar para atender el asunto.

Pero lo que le valió el apodo de #LadyCopas a esta mujer fue que, ya arriba de una patrulla para ser trasladada al Ministerio Público, atendió a un reportero que la cuestionó por lo que había hecho de una forma muy peculiar. “Señorita, coméntenos por favor, ¿hacia dónde se dirigía?“, le preguntó el reportero… “A tu corazón”, contestó ella con una enorme sonrisa en el rostro.

El reportero le pregunta cómo se encuentra luego del choque y si está consciente de lo que provocó. Pero es inútil. Ella evita responder a todos los cuestionamientos haciéndole las mismas preguntas al reportero. Tratando de creerse graciosa, seguramente, pero bueno, nomás se ganó un lugar en la sección de lo más ridículo del internet.

Al reportero no le queda más que finalizar la entrevista diciéndole que lo bueno de todo es que no resultó lesionada para después alejarse entre risas por el estado de la mujer. Pero no se hable más, chécate a continuación el video y las palabras que le dieron a esta mujer el sobrenombre de #LadyCopas.

Y esta madrugada surgió #LadyCopas, que se estrelló contra dos vehículos (estacionados) en Saltillo. Pero, ¿qué les cuento yo? Mejor que ella explique cómo fueron las cosas: pic.twitter.com/WuMvdUhagS — Ziggy Starbucks (@EmilioCadernMne) February 27, 2021

Medios locales reportaron que la mujer quedó en libertad, pero tendrá que hacerse responsable de los daños que causó en los automóviles contra los que se fue a estrellar por todas las copitas de más que traía encima.