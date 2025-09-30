Lo que necesitas saber: Por el momento no se señaló cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas.

Ya pasaron un par de semanas desde la explosión de pipa de gas en Iztapalapa y las autoridades de la CDMX se pusieron a chambear, presentado 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas en la capital del país.

“Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza”. Foto: Cuartoscuro.

Estas son las 13 medidas para regular el transporte de sustancias peligrosas en la CDMX

Tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa en la que desafortunadamente más de 30 personas perdieron la vida, surgió la duda de si realmente en la CDMX existía una una regulación para pipas y camiones de carga.

Debido a esto, el gobierno de Clara Brugada, anunció 13 medidas de tránsito para regular el transporte de sustancias peligrosas en vialidades de la CDMX. Acá te las dejamos:

Reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Prohibición de la circulación de vehículos que transporten más de 40 mil litros de materiales tóxicos.

Restricción de la circulación por vías secundarias para aquellos transportes que contengan más de 10 mil litros de hidrocarburo.

Los vehículos que transportan más de 20 mil litros de hidrocarburos sólo podrán circular entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.

Prohibiremos la circulación de vehículos que transporten sustancias peligrosas por vías de acceso controlado.

Duplicaremos las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

“Una pipa de gas LP volcó sobre la autopista México-Pirámides, a la altura de Nopaltepec”. Foto: Cuartoscuro.

Implementación de radares móviles en los cinco accesos carreteros de la Ciudad de México con el objetivo de controlar y sancionar a los vehículos que excedan el límite de velocidad.

La obtención de la licencia de conducir tipo E12.

Propondremos al gobierno federal que para la obtención del permiso de traslados de sustancias peligrosas se solicite un dictamen realizado por una unidad verificada –ahora autorizada por la Secretaría de Energía– sobre el cumplimiento de la norma 007 SEESH-2010.

Los vehículos de traslado de sustancias tóxicas o peligrosas deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Publicación de términos de referencia específicos para la elaboración de programas internos de protección civil para distribución de gas natural, gas licuado de petróleo e hidrocarburos.

Implementaremos puntos de revisión aleatorios para verificar y garantizar que todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas que circulen por nuestra ciudad cumplan con la normativa y las disposiciones vigentes.

Proponemos un convenio de colaboración con la Secretaría de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para llevar a cabo operativos conjuntos y revisar que se cumplan también estas normatividades, y en dado caso revocar permisos cuando se trate de reincidencias –entre otras acciones– con el gobierno federal.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

¿Cuándo entrarán en vigor?

Aunque la jefa de Gobierno de la CDMX no señaló cuándo entrarán en vigor estas nuevas medidas, todo apunta a que faltará un largo rato…

Y es que las autoridades señalaron que para que se lleven a cabo, será necesario realizar reformas correspondientes al Reglamento de Tránsito.