“Contesto como me dé la gana”: La respuesta del titular de SCT en San Luis a una reportera

Las autoridades nomás no entienden que la prensa no es su enemiga (enseñanza que muy posiblemente les heredan desde Palacio Nacional). Leonel Serrato Sánchez es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí y él tambien es un ejemplo claro de lo anterior dicho.

Resulta que este hombre se ha vuelto viral no por su graaaan trabajo en dicha dependencia, sino por la manera de contestarle a una reportera cuando le cuestionaba por temas importantes y serios.

Así respondió el titular de la SCT de San Luis a una reportera

Y es que ante los cuestionamientos de una periodista sobre la Ley Mordaza en la entidad —pues hay señalamientos de que el titular de SCT le tiene prohibido dar entrevistas al delegado Eduardo Saldaña Villarreal—, Leonel Serrato se puso a confrontar a la reportera en un plan bastante altanero (y muy irritante).

“Usted es periodista, está obligada a la verdad… Yo, por lo menos a contestarle”, le dice después de mencionar que él debería tener derecho de réplica mientras que la reportera nomás está obligada a la verdad y no tiene ese derecho.

Es ahí cuando la periodista le comenta que si le parece correcto contestar de esa manera y el fino funcionario le dice que “de la manera que me dé la gana, pues si ni que fuera yo monedita de oro… ¿apoco no me conoce? ¿Apenas me va conociendo?”.

La reportera le cuestiona entonces que si necesita conocerlo para que él se porte bien, caray, que muestre tantita educación. Pero el titular de la SCT de alla de San Luis Potosí no corrigió ni un poquito su postura. “Si no quiere, no… es más, ¿cómo sabe que yo soy el secretario de Comunicaciones? ¿Cómo sabe que no soy otro muchacho guapo que anda por la calle?” (muy chistosito el señor, ¿no?).

En fin, que cuando le vuelven a preguntar si será posible o no entrevistar a su delegado, él contesta que dará instrucciónes al encargado de comunicación de su oficina que envíe material a la reportera porque “De que ustedes tengan a un delegado danzando para hacerse notar, no; es más, eso sí sería causa para que yo lo corriera, por andar de ‘chimiscolero’ quedando bien, eso sí no me gusta”.

Dice que no tiene sentido entrevistar a los políticos

Luego continúo con comentarios irónicos de que el dichoso delegado “le cae mal” a la reportera y hasta dijo con tono de burla “han de estar enamorados” (repito, ya denle un show de comedia porque se siente muy chistoso el hombre).

“¿Para qué quiere un medio de comunicación andar entrevistando a un político? Nosotros no importamos. Mientras la función se cumpla, uno no importa”, comenta el titular de SCT de San Luis antes de que la reportera le diga que el problema es precisamente que hay muchas quejas de que la función pública no se cumple.

Y como no parece entender que se trata de una entrevista seria a un funcionario público, contesta: “¿Quiénes se quejan? ¿Y quiénes son? ¿Los que echó la gente el 6 de junio? Los que pierden luego se enojan mucho, andan bien enojados los fifís” (lo dicho, tiene bien ensayado el aprendizaje que sale cada mañanera de Palacio Nacional, ¿no?).

Desde la Red de mujeres Periodistas de San Luis Potosí expresamos nuestro repudio a las expresiones utilizadas por @LeonelSerrato_ , titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de SLP, en contra de la periodista huasteca Magui López. pic.twitter.com/kabL7PoTRp — Red de Mujeres Periodistas SLP (@RedPeriodistaSL) February 19, 2022

Piden al gobernador de San Luis abordar este caso con perspectiva de género

La Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí mostró de inmediato su rechazo a las palabras y la forma en que el titular de la SCT respondió a la reportera. Publicaron un posicionamiento en redes sociales donde mostraron el video y piden que se investigue este hecho con perspectiva de género.

“Requerimos funcionariado público que respete la labor periodística,que separen el machismo del trato con las personas. Que se sensibilicen hacia la libertad de expresión. Que evalúen sus comportamientos y que asuman su responsabilidad. NO TENDRÁN MÁS NUESTRO SILENCIO”.