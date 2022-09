Además de la eliminación del horario de verano, los diputados ayer le dieron a asuntos laborales. Y bien, se avaló una iniciativa con la que el trabajador será quien decida si ya no está “tan chavo” como para ocupar ciertos trabajos, no el empleador.

Con una mayoría calificada de 461 votos, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del “límite máximo de edad” que algunos empleos establecen como requisito para ocupar un empleo. Esto se logró con la modificación de la Constitución en sus apartados que tienen que ver con igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Lo anterior abarca a los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todo contrato de trabajo, incluyendo los puestos relacionados con el sector público, en donde se han establecido limitaciones para el acceso a cargos de más alto nivel jerárquico… cosa que ya no ocurrirá.

“Hay evidencia de que la participación de la población adulta mayor tiene impactos positivos en la sociedad a nivel general, toda vez que aporta experiencia, productividad y vitalidad, tan solo por mencionar algunos elementos, a sus comunidades, centro de trabajo y familias”, señala la iniciativa que, ahora que ya fue aprobada por los diputados, pasará al Senado para su revisión y eventual visto bueno.

Imagen ilustrativa. Foto: Pexels.

Aunque podría pensarse que esta iniciativa es para darle chances laborales a personas que ya pasan gratis en el Metro, no es así: no sólo ellos, sino también a quienes no pasan del “cuarto piso”. Resulta que, según estudios de la Cámara, 90% de las ofertas de trabajo ya no consideran a personas mayores de 35 años.

La diputada encargada de la presentación de la iniciativa, Karla María Rabelo, señaló que es evidente que las personas adultas mayores son discriminadas laboralmente. Así que lo aprobado no tiene otra finalidad de “salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales bajo una perspectiva de progresividad; responde a una problemática nacional a la que se le debe dar respuesta”.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Para la chaviza que se burla de que adultos mayores deseen todavía estar en el mercado laboral, dos cosas: 1) escuchen con atención “Help the Aged” de Pulp y 2) tengan en consideración que México es un país que, dentro de no mucho, tendrá una población con muuuuchos adultos mayores.

“No podemos soslayar que somos un país envejeciente; actualmente, las personas mayores de 60 años, representan 15 millones del total de la población mexicana y según proyecciones de Conapo se estima que para 2050 habrá 33.4 millones de adultos mayores”, advirtió Rabelo.