Repartiendo llaves y mascarillas: Luchadores regalan cubrebocas a pasajeros del Metro

¡Aguas! No te vaya a caer una huracarrana por no protegerte. Sí, ahora luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se lanzaron al Sistema de Transporte Colectivo Metro para repartir cubrebocas a aquellos que no quieren cuidarse y cuidar a los demás del COVID.

Luchadores llegan al Metro a repartir cubrebocas

Como parte de una campaña de Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México, luchadores y luchadoras llegaron al Metro de la Ciudad de México a repartir cubrebocas a aquellos pasajeros que aún se resisten a utilizarlo para combatir la pandemia de coronavirus.

Así es; se trata de la brigada “Dos de tres caídas” conformada por gladiadores del ring, quienes apoyan al gobierno capitalino a crear conciencia en la gente para que se cuiden, protejan a los demás y no se resistan a utilizar cubrebocas y sigan otras medidas sanitarias. Eso sí, si no quieren cooperar, les puede caer una que otra llave.

Llaves para los pasajeros que no querían usar cubrebocas

Y como también pasó en la Central de Abasto hace algunas semanas, también en diferentes estaciones del Metro los luchadores aplicaron unas buenas llaves y movimientos del pancracio a quienes se resistían a ponerse cubrebocas para cuidarse del COVID.

Mientras que a otros también les daban su buena sanitizada y su gel antibacterial para que estuvieran bien protegidos y no se contagiaran de coronavirus. “Estamos haciendo conciencia a toda esta gente que todavía dice que no existe el coronavirus. Venimos con cubrebocas, sanitizante y todas las medidas de seguridad que deben de haber en el metro para cuidarnos”, dijo al respecto el Bandido, luchador del CMLL a EFE.

Hoy fue el @MetroCDMX pero seguiremos avanzando hasta diversos puntos de la ciudad en busca de personas sin cuidado al usar el cubrebocas. Las y #LosJóvenesUnenAlBarrio ✌🏽 pic.twitter.com/L74gxkUiMn — INJUVE CIUDAD DE MÉXICO (@InjuveCDMX) March 24, 2021

Así como visitaron diferentes líneas del Metro, el Mercado de Jamaica, la Central de Abasto y la Zona Rosa, próximamente se lanzaran al Mercado de la Viga en Semana Santa, pues en esta temporada muchos capitalinos acuden a este lugar para comprar pescado fresco y mariscos.