Lo que necesitas saber: Luigi Mangione se ha convertido en un símbolo para las personas que denuncian la desigualdad del sistema de Salud de Estados Unidos.

La fiscalía trataba de meter dos cargos por terrorismo en las acusaciones en contra de Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de la aseguradora UnitedHealthCare. Sin embargo, un juez de Nueva York ya dijo que no se va a poder…

Foto: NYPD// Especial

Actuó por un motivo ideológico, pero sin intención de intimidar, consideró juez

La principal defensa de los abogados de Luigi Mangione para hacer que el juez desestimara cargos por terrorismo fue señalar que, según la legislación del Estado de Nueva York, los delitos de terrorismo se definen como ataques contra múltiples civiles… y ya que el acusado sólo atentó contra uno, pues entonces no da.

La defensa de Mangioni consideró que, si bien se ha puesto gran énfasis en señalar que su cliente asesinó al CEO de UnitedHealthCare por un motivo ideológico, no hay algo que indique que había la intención de intimidar o coaccionar, señaló el juez Gregory Carro.

Luigi Mangione / Foto: Getty Images.

Luigi Mangione todavía podría enfrentar la pena de muerte

Luigi Mangione habría asesinado al CEO de UnitedHealthCare en un aparente deseo de llamar la atención sobre las desigualdades del sistema de salud estadounidense… algo que, más que terrorismo, una franja de la población estadounidense ha tomado como un acto de “justicia”.

Apoyo a Luigi Mangione / Captura de pantalla

Aunque el juez decretó que los cargos por terrorismo en contra de Mangione son “legalmente insuficiente”, el joven de 27 años todavía enfrenta la acusación por homicidio en segundo grado… algo por lo que podría pasar hasta 25 años en prisión.

Lo anterior sólo a nivel estatal… a nivel federal, señala CNN, este fallo en nada cambia la acusación por asesinato que existe en su contra su contra… y por el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya avisó que solicitará la pena de muerte.