¿Qué?… ¿entonces Estados Unidos no está luchando por la paz y hace todo lo que puede para que se acabe la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues, según como lo ve el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no…

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva / Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Durante su gira por Asia, Lula criticó el papel de Estados Unidos y la Unión Europea en el conflicto en Ucrania. Les echó varias pedradotas que se resumen así: que ya dejen de estar de “amarra navajas”.

“Es preciso que Estados Unidos pare de incentivar la guerra y comience a hablar de paz, es preciso que la Unión Europea comience a hablar de paz”, señaló el presidente brasileño. “De esa manera, la comunidad internacional podrá convencer al presidente ruso, Vladimir Putin, y al líder ucraniano, Volodímir Zelenski, de que la paz interesa a todo el mundo”.

Joe Biden y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski / Foto: Twitter – Joe Biden.

De acuerdo con Expansión, Lula apoya la idea de que China y otros países que no están involucrados en la guerra sirvan como mediadores del conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, esta posibilidad fue discutida ya por el presidente de Brasil y China, Xi Jinping.

No es la primera vez que se plantea a China como líder de un grupo mediador… sin embargo, parece que la idea no le gusta mucho a Rusia. A inicios de abril, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a Xi Jinping tratar de que Putin “entre en razón”. Sin embargo, casi de inmediato salió el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, para advertir que esa no es la puerta para la resolución de la guerra.

“Sin duda, China tiene un potencial de mediación muy efectivo y dominante”, señaló Peskov, “pero la situación con Ucrania es compleja. Hasta el momento no hay perspectivas de un arreglo político”.

Y regresando con las críticas de Lula a Estados Unidos… pues básicamente el presidente de Brasil acusa que el gobierno de Biden sólo ha incentivado la guerra al proporcionar arsenal a Ucrania.

Y, sólo por ese pequeño detalle, acabar con el conflicto será más difícil, ya que, como otros países también suministraron armas, entonces en las negociaciones se deberá persuadir a más gobiernos.