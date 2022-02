Magistrado de Jalisco acusado de abuso de menor suspende la orden de aprehensión en su contra

Pues si Palazuelos “con su conocimiento jurídico” logró echar bala sin repercusiones… qué le iba a durar una orden de aprehensión (que parecía que no tenía ganas de ejecutarse) al magistrado de Jalisco José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien a pesar de no presentarse a su audiencia, ahora salió ganón.

Pero bueno, hay que señalar que la suspensión de dicha orden (la cual se liberó hace una semana, aproximadamente) nada más es provisional. Hay que esperar para ver si ésta no se vuelve definitiva… y, ahí sí, podríamos decir que otra vez un fulano libró la cárcel, pese a que parecía que había todo para entambarlo.

Para quienes no están familiarizados con el caso, va el resumen exprés: el magistrado José de Jesús Covarrubias está acusado de abuso sexual de una menor y ya hasta había sido citado a comparecer para ser imputado. Al parecer, en la audiencia a la que no se presentó (que se celebraría el pasado 1 de febrero, en Puente Grande) se le achacarían más cargos.

Luego de no presentarse a la audiencia, la jueza todavía se vio buena onda y puso un plazo de 24 horas para que diera la cara. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente: ni las luces del magistrado Covarrubias Dueñas. Fue entonces que se liberó la orden de aprehensión en su contra… la cual, ahora –según indica Animal Político– fue suspendida provisionalmente.

De acuerdo con el portal de investigación periodística, el magistrado José de Jesús Covarrubias alegó que no pudo presentarse a la audiencia por tener COVID-19. Pero no ofreció pruebas de ello. Total, el pasado 3 de febrero tramitó el amparo… y, a pesar de que incumplió con el proceso (y que las autoridades no lograron localizarlo), sólo tuvo que dar 13 mil pesos de garantía… y ahora ya se le concedió la suspensión.

Hay que señalar que la orden de suspensión a la orden de aprehensión no para las investigaciones en contra del magistrado de Jalisco… sin embargo, en caso de ser arrestado, no pisará la cárcel. Nada más será puesto a disposición del juez.

Además de la acusación por el abuso de una menor de sólo 15 años, el magistrado Covarrubias tiene un amplio catálogo de señalamientos en contra. Nomás hay que recordar que ya lo dieron de baja de la Universidad de Guadalajara, la cual reconoció que el susodicho fue acusado en diversas ocasiones por alumnas (algunas de ellas menores de edad, según el Comité de Latinoamérica y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM).

Lo que hace más ridículo que José de Jesús Covarrubias siga libre es el hecho de que hay una grabación con la que se comprueba que abusó de la menor.