Lo que necesitas saber: Desde que se anunció que es la Nobel de la Paz 2025, muchos lo celebran... pero también varios cuestionan si María Corina Machado lo merece, sobre todo por su apoyo a acciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Horas antes de la ceremonia de entrega de los premios Nobel, se desconocía el paradero de la ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sin embargo, este 10 de diciembre se confirmó que la líder opositora venezolana llegó a Oslo, Noruega (ciudad en que se realizará el evento)… no obstante, ni así asistirá a la ceremonia.

María Corina Machado / CAptura de pantalla (video de @MariaCorinaYA)

“Vive con amenaza de muerte del régimen”: Instituto Nobel

“Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace enormemente poder confirmar que se encuentra bien y que se reunirá con nosotros en Oslo”, informó el Instituto Nobel Noruego, asegurando que, desplazarse hasta Noruega no fue sencillo para María Corina Machado, dada su lucha por la democracia en Venezuela.

“Simplemente vive con una amenaza de muerte del régimen”, agregó el instituto que decidió otorgarle el Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela, cuyo paradero se desconoce desde que, en 2024, aseguró haber sido víctima de un secuestro de parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Foto: María Corina Machado vía FB

De acuerdo con medios internacionales, será la hija de María Corina Machado la encargada de recibir el Nobel de la Paz que le fue otorgado a su madre “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

Consejo Noruego de la Paz asegura que María Corina Machado no coincide con sus valores

Aunque el anuncio fue celebrado moderadamente, tras darse a conocer que María Corina Machado recibiría el Nobel de la Paz, muchas voces criticaron el reconocimiento… sobre todo porque éste, para algunos, tiene un tinte de apoyo al intervencionismo que empuja Donald Trump (y ha empujado históricamente Estados Unidos) en Latinoamérica y en varias partes del mundo.

Mensaje de María Corina Machado / Captura de pantalla

Esto último la propia Corina Machado lo avivó, al dedicarle el galardón al presidente Donald Trump… y más, al apoyar expresamente los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones del Caribe que, supuestamente, se disponían a llevar drogas a suelo norteamericano.

Ha dejado claro su apoyo a acciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu

“En Noruega se acepta casi universalmente que Donald Trump ataca la democracia liberal”, comentó para el New York Times la historiadora especializada en los Premio Nobel, Asle Sveen.

Netanyahu presume llamada de la Nobel de la Paz / Captura de pantalla

Tras ganar el Nobel de la Paz, Corina Machado tuvo una comunicación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu a quien le expresó su apoyo e, incluso, agradecimiento por las acciones realizadas en el marco de la guerra contra Gaza.

Recordemos que, desde varios frentes, se ha calificado como un genocidio lo ejecutado por Israel en Gaza, todo bajo la excusa de tratar de acabar con Hamás. Aun así, “la Sra. Machado expresó al Primer Ministro su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra“, se informó desde la cuenta oficial de Netanyahu.

Organizaciones por la paz le han dado la espalda

Anualmente, previo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, el Consejo Noruego de La Paz realiza una procesión de antorchas como una forma de honrar a la persona premiada… sin embargo, este año dicho consejo ha decidido no celebrar el acto.

María Corina Machado “no coincide con los valores fundamentales del Consejo”, señaló el grupo de 19 organizaciones en pro del desarme y la resolución de conflictos.

María Corina Machado / Ilustración: Niklas Elmehed (@nobelprize)

De acuerdo con el New York Times, la procesión de las antorchas sí se realizará, sólo que la encabezarán el Museo del Premio Nobel de la Paz y la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

Lo anterior remarca que, si bien hay una buena franja de oposición hacia el reconocimiento que se le hace a Corina Machado, también hay millones que celebran que se le haya otorgado el Nobel de la Paz.

“Es desafortunado que, cuando por fin tenemos un momento histórico, la atención se centre en Trump”, señaló para el New York Times una venezolana integrante de un partido centrista residente desde hace 35 años en Noruega.