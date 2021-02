Mujer que acusó a Salgado Macedonio de acoso denuncia amenazas contra ella y su familia

En un país donde basta meterse a la política para ser blanco de críticas, no debe ser nada fácil ganarse el título del personaje más polémico en un proceso electoral. Pero Félix Salgado Macedonio se lo lleva de calle este año por las múltiples denuncias de acoso y abuso sexual en su contra que no le han impedido ser candidato a la gubernatura de Guerrero bajo la bandera de Morena.

La acusación de Marxitania Ortega

La última acusación en su contra llegó el pasado 13 de enero en redes sociales. Marxitania Ortega Flores, escritora e hija del exgobernador interino de Guerrero Rogelio Ortega Martínez, denunció en Facebook que sufrió un episodio bastante molesto junto a Salgado Macedonio durante la presentación de uno de sus libros, en el Centro Cultural Acapulco.

“Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decir lo menos. ¿Saben ustedes qué se siente en momentos así? Mucho asco. Asco de la cercanía, pero también del cuerpo de una. Es una experiencia que rebasa la incomodidad”, relató.

@M_OlgaSCordero en guerrero las colectivas feministas están alzando la voz por el cambio, el cambio donde ningún agresor esté en instancias de representación civil, #UnVioladorNoSeraGobernador pic.twitter.com/Ow0ZtiZZ0z — Lilian (@Lilianatropical) January 28, 2021

La escritora subrayó el hecho de que el candidato de Morena fue capaz de acosarla en un evento público, evento donde ella era la protagonista: “Me lo hizo a mí, en un evento público, mi evento, en una posición de poder”, por lo que no tiene ninguna duda de que las mujeres que lo han acusado y denunciado por acoso, abuso o incluso violación, están diciendo la verdad.

“No es menor el asunto porque Guerrero es un estado donde los feminicidios son cotidianos y en donde la violencia está normalizada”, apuntó Marxitania respecto a que es precisamente Guerrero el estado que Salgado Macedonio podría gobernar si gana la elección en junio.

Denuncia amenazas tras señalar a Salgado Macedonio

Luego de haber realizado esta acusación, la escritora volvió a publicar un mensaje sobre el tema el pasado jueves, donde señala que ha sido víctima de amenazas por su señalamiento contra Salgado Macedonio.

“Amigas, amigos, quiero comentarles que desde ayer he recibido amenazas, a través del messenger de esta red social. No son ya los mensajes descalificativos de días atrás, sino amenazas a mi seguridad y la de mi familia, desde cuentas que me parecen evidentemente falsas”, explica Marxitania. “No me amedrentan las amenazas, mucho menos viniendo de cobardes que no dan la cara. La violencia y el acoso debe denunciarse, venga de donde venga”, finalizó.