¡No dejaron nada! Más de 80 personas saquearon tienda de lujo en San Francisco

¡Como Juan por su casa! Así entraron y saquearon más de 80 personas encapuchadas una tienda de lujo en San Francisco, Estados Unidos. Sí, en redes sociales se comparten algunos videos en los que se puede ver como varios sujetos, con la cara cubierta o con sudaderas llevan varios objetos a sus automóviles para luego huir.

El pasado sábado 20 de noviembre, más de 80 personas encapuchadas saquearon una tienda de lujo en San Francisco, exactamente en los almacenes de Broadway Plaza, un centro comercial al aire libre en Walnut Creek, al este de esta entidad de Estados Unidos.

Según CNN, todas estas personas entraron y agarraron lo que encontraron en esta tienda y luego se subieron en al menos 10 automóviles diferentes que estaban afuera esperándolos. Por este robo de película, las autoridades locales solo lograron detener a tres sospechosos esa misma noche, informó el teniente Ryan Hibbs del Departamento de Policía de Walnut Creek.

“Varios vehículos se estaban yendo. Logramos detener a uno de ellos”, dijo y agregó que no se reportaron heridos. Además, comentó que ya están interrogando a los sospechosos para que suelten la sopa y conozcan las identidades de las demás personas.

De acuerdo con varios testigos, estas personas usaban capuchas, cubrebocas o simplemente sudaderas para cubrirse la cara, así como palancas o barras metálicas. Finalmente, las autoridades aún no han estimado la cantidad de dinero que se robó en artículos el sábado pasado.

¿Lo peor? No es la primera vez que ocurre algo así por estos lares, ya que tan solo un día antes, el viernes 19 de noviembre, se reportaron saqueos muy parecidos en Union Square y en otras zonas de San Francisco a varias tiendas de lujo de ropa, joyería y otros artículos, incluso a dispensarios de marihuana y a una tienda de anteojos.

Por estos hurtos, las autoridades locales lograron arrestar a ocho personas y asegurar dos automóviles y dos armas. Cabe señalar, ya para acabar, que San Francisco ha estado luchando contra un incremento de la delincuencia este año, después de reiniciar actividades por la pandemia; solo para darles una idea, los robos han aumentado casi un 88 % con respecto al año anterior.

#Breaking About 25 cars just blocked the street and rushed into the Walnut Creek Nordstrom making off with goods before getting in cars snd speeding away. At least two people arrested at gunpoint. pic.twitter.com/AG3R94M9L3

— Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) November 21, 2021