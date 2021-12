Melanie, de 13 años, salió de su casa en Los Reyes La Paz y ya no regresó

Otra historia de estas horribles que no deberían suceder. Recientemente Melanie, de apenas 13 años de edad, fue encontrada muerta en un lote baldío en la colonia Libertad del municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México.

De acuerdo con medios locales, vecinos de la comunidad, de la que era originaria la niña, la encontraron su cuerpo con signos de violencia después de que se denunció su desaparición por la mañana. Al lugar llegaron policías ministeriales para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones para determinar qué es lo que pasó.

Otro feminicidio en el Estado de México

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, la Fiscalía llegó al lugar para iniciar las investigaciones por feminicidio por la forma en que fue encontrado el cuerpo de la menor. La mamá de Melanie ya reconoció el cuerpo e iniciaron los trámites para poder regresarlo y lo puedan sepultar.

Lo que se sabe hasta el momento es que la niña salió de su casa para acompañar a su hermano o hermana a la escuela pero ya no regresó. Su mamá comenzó a preocuparse e inició la búsqueda en conjunto con sus vecinos, hasta que desafortunadamente encontraron su cuerpo.

“Exijo que el o los responsables de este crimen sean buscados y detenidos que el crimen de mi hija no quede impune, no de ninguna manera, aunque la cárcel no es suficiente para los criminales, porque yo los quemaría con leña verde, si quiero que los responsables sean buscados y detenidos“, afirmó la mamá de Melanie a la prensa.

De acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre en el Estado de México se han registrado 120 feminicidios, siendo agosto el mes con más incidencia. Si hacemos las cuentas, significa un feminicidio cada tres días aproximadamente.