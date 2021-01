¡Merecidísimo! Italia acuña moneda de dos euros en honor al personal médico

No hay manera de agradecer todo lo que ha hecho el personal médico a lo largo de la pandemia. A pesar de que se han convertido en los héroes de esta historia, no hay ni dinero que alcance, ni reconocimiento que sea suficiente para poder pagarles. Pero Italia, tuvo una idea mucho mejor. El Ministerio de Economía, se prepara para acuñar las monedas de dos euros que se emitan a lo largo del 2021, dedicadas a los médicos, enfermeros y todo el personal sanitario en primera línea.

La nueva moneda de dos euros, fue creada por la famosa artista y diseñadora de monedas, Claudia Momoni, quien también estuvo a cargo del diseño la moneda de 10 centavos de euro representando el nacimiento de Venus, pero esta vez, echó a volar su creatividad para plasmar toda la emotividad que el homenaje supone.

En el anverso, la clásica moneda de dos euros no cambiará su diseño, pero, por el reverso, estará grabada la imagen de dos hombres y una mujer, quienes representarán a los profesionales sanitarios. Sobre de ellos, la leyenda “Grazie” (gracias), resalta en lo alto de la moneda, al lado de una cruz y un corazón.

Hecha con metal y admiración

“Los temas tratados en esta edición quieren representar un sentimiento de unión y cohesión nacional que encuentra expresión en la celebración de personajes, hechos históricos y artistas que son símbolos de nuestra tradición y de nuestra cultura emprendedora, pero también, en agradecimiento a quienes, en el año pasado, marcado por la pandemia de Covid-19, ha puesto sin reservas su profesionalismo al servicio de la comunidad, señala el Ministerio de Economía y Finanzas.

Agregando que, “De hecho, en la Colección Numismática 2021 se encuentra la moneda dedicada a las profesiones sanitarias, valorada en 2 euros y destinada también a la circulación ordinaria, atestiguando el reconocimiento de la comunidad en el período de la emergencia”, explica en un comunicado.

El gobierno italiano, ha aprovechado el banderazo de salida para acuñar las monedas que serán emitidas a lo largo del año, iniciando el pasado 26 de enero del 2021, utilizando las últimas innovaciones en materia para resguardar las monedas. Por ejemplo, la moneda de dos euros en honor al personal médico utiliza una técnica de inserción de colores y fosforescencia con baño de rodio.

Definitivamente, se trata de un detallazo, que el personal médico bien tiene merecido por estar al pendiente de los más de dos millones de personas que han resultado positivos en el país de la bota, sin mencionar los más de 88 mil decesos que no son fáciles de digerir. No cabe duda, que la moneda de dos euros en honor al personal médico, es una iniciativa que se debería replicar en el mundo entero o ya de perdis, el minuto de aplausos que rindieron los españoles en honor al personal médico de todo el país.