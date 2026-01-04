Lo que necesitas saber: Algo que preocupa a los países firmantes es que Estados Unidos busca apropiarse de los recursos de Venezuela.

Aunque ya cada uno de los gobiernos de los países en cuestión (México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay) se han posicionado por su parte, ahora lanzan un comunicado en conjunto para dejar claro su rechazo a lo que ocurre en Venezuela.

Firmantes exigen respeto a la soberanía de Venezuela

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional”, indica el comunicado dividido en cuatro puntos.

De acuerdo con los gobiernos de México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay, su preocupación principal es la violación del principio que prohíbe “el uso y la amenaza de la fuerza, [y exige] el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Fotografía @WhiteHouse

En el segundo punto del comunicado, los países firmantes reiteran que la situación política de Venezuela debe resolverse por las vías pacíficas y con total respeto de la voluntad del pueblo venezolano… claro, “sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”.

En la tercera parte del comunicado, México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay piden al al secretario general de las Naciones Unidas, así como a los Estados Miembros de los diversos mecanismos multilaterales pertinentes que hagan “uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: un.org

Les “preocupa” que Estados Unidos se apropie de recursos naturales y estratégicos de Venezuela

Por último, los firmantes expresan su preocupación por aquello de que Trump ya dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela en lo que se hace la transición (y, peor ahora que Marco Rubio ya dijo que cuál transición… no hay tiempo para eso).

La preocupación de México y compañía no es sólo porque Estados Unidos quiere gobernar… sino también apropiarse de los recursos naturales y estratégicos de Venezuela. Esto, acusan, “resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Hasta ahora, Estados Unidos no ha respondido con especial dedicatoria a este comunicado… peeeeero, recordemos, luego de la detención de Nicolás Maduro dijo que “algo” deberá hacerse con México y su problemita de cárteles… y Colombia también está en la mira.