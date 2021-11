No quieren la CanSino: 84% de migrantes en Nuevo León rechaza vacuna COVID-19

A esto se refería la OMS cuando hace unas semanas pedía no imponer restricciones en fronteras con base en la marca de la vacuna anti COVID-19. Y ya que en Nuevo León aplican la CanSino…

No es que no la quieran, sino que varios de los migrantes que se encuentran en Nuevo León necesitan de una vacuna que mantenga su esperanza de recibir asilo en Estados Unidos. Y ya que el gobierno de Joe Biden no ha considerado a vacunas como la de Cansino, pues ésta es rechazada.

De acuerdo con La Jornada, de los aproximadamente mil 800 migrantes que se encuentran instalados en albergues de Nuevo León, el 84% ha rechazado vacunarse contra el COVID-19, debido a que la dosis que les es administrada es la de CanSino, la cual todavía no es aprobada por la OMS y, por lo tanto, no sirve para quienes tienen la intención de ingresar a Estados Unidos.

Según explicó la delegada en Nuevo León de la Secretaría del Bienestar, Judith Díaz Delgado, el pasado lunes la brigada Correcaminos fue a diversos puntos de albergue a migrantes, pero sólo 290 accedieron a recibir la vacuna contra el COVID-19.

“La vacuna llegó, el esfuerzo de parte de la Brigada Correcaminos no se detuvo, estuvimos ahí, si ellos quisieron o no vacunarse es otro tema, es un derecho humano también de ellos”, señaló la funcionaria.

Además del asunto de CanSino, otra fue la principal razón por la que los migrantes se negaron a ser vacunados: el tema del certificado de vacunación, el cual querían que se les fuera entregado al momento.

La funcionaria aclaró que las cifras que maneja son a ojo de buen cubero, ya que por tratarse de una “población flotante”, pues no se tiene el dato exacto. De lo que está segura, es que de los migrantes que están en los albergues de Nuevo León, nomás 290 se dejaron picar.

Gente de Nuevo León no va por su segunda dosis

Previendo que no faltarán los que salgan con el clásico y deshumanizado “ahhhh, ¿por qué los vacunan a ellos?, que vacunen los mexicanos que faltan”, la delegada señaló que, al menos en Nuevo León, se está esperando a que la gente vaya por su segunda dosis.

Aunque hay varios municipios que están por debajo del 80% de vacunación, Díaz Delgado aclaró que eso ya no es bronca de los gobiernos: “las vacunas están aquí, lo que necesitamos es que a sus segundas dosis acudan todas las personas que ya se pusieron su primera dosis (…) no es entendible que no acudan”.

Bueno, quizás lo que no se contempla es lo que muchos presumen en redes: que, según, se la pusieron en Estados Unidos. Con todo y agradecimientos a Joe Biden.