10 puntos para entrarle a la Miscelánea Fiscal 2022: Así quedó (final imprimir)

Ya tenemos Miscelánea Fiscal para 2022 y aunque este asunto —por lo general— resultaba medio equis para algunos, la neta es que en este 2021 captó la atención de un buen número de personas por el RFC obligatorio para mayores de 18, la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual y si habría nuevos impuestos.

Después de pasar por la Cámara de Diputados —en cuyas discusiones hubo hasta manotazos— y el Senado, ¿cómo quedó la chaineada a la Miscelánea Fiscal?

Miscelánea Fiscal 2022

Sólo como recordatorio, la miscelánea es parte del paquete económico presentado por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) para ver cómo distribuye los dineros y qué ingresos planea obtener.

En el caso de la Miscelánea Fiscal esta funciona como una guía en el manejo de los impuestos, tanto para autoridades como para personas físicas y morales.

Justo por eso, en la miscelánea hay cambios en varias leyes, como la Ley del IVA, la Ley del ISR (Impuesto Sobre la Renta), la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) o el mero mero Código Fiscal.

¿Qué pasó con el RFC?

A partir de 2022 el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) será obligatorio para personas mayores de 18 años.

Si los y las jóvenes aún no trabajan, no habrá tanto problema porque deberán darse de alta como “sin actividad económica” y pues esto los eximirá de presentar declaraciones o pagos porque no chambean, entonces, no tienen nada qué reportar.

Y por lo tanto, no habrá multas ni sanciones.

Adiós al IVA en productos de gestión menstrual

Este es un notición porque quedó aprobada la tasa cero en el IVA a productos de gestión menstrual (tampones, copas menstruales, toallas sanitarias desechables, toallas de tela o pantiprotectores), con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas menstruantes.

Tasa cero a alimentos para animales

También fue aprobada la tasa cero en los alimentos para animales, productos agrícolas y ganaderos.

Llegó el Régimen Simplificado de Confianza

A partir del 1º de enero de 2022 entrará en vigor el Régimen Simplificado de Confianza.

Este es una nueva manera o para que las personas físicas con actividades empresariales —con ingresos de hasta tres millones 500 mil pesos— puedan presentar sus declaraciones en el SAT.

Donaciones

También va el tope a la deducción de impuestos por donaciones. Esto quiere decir que sólo se podrá deducir hasta el 15% en el total de los ingresos al año.

ISR

Las personas físicas que se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras —y cuyos ingresos no pasen de los 900 mil pesos— no pagarán ISR.

Ojo, si los ingresos pasan de este monto, deberán pagar el ISR —aprovechando el viaje, en el Régimen Simplificado de Confianza.

Cuotas

Si las autoridades detectan en aduanas que están entrando combustible para autos —sin pagar el monto total o parcial del IEPS— aplicarán una cuota por el tipo de combustible.

Venta de acciones

La venta de acciones —cuando una empresa se haya ido al traste o esté en reestructuración— sólo tendrá luz verde entre compañías con registro en México y que sean de un mismo grupo empresarial.

¿Habrá más impuestos?

La respuesta es no… aunque la Ley Federal de Derechos 2022 trae aumentos a servicios como el uso del espectro radioeléctrico, los pasaportes o la entrada a museos y zonas arqueológicas.