Imagen del día: Monja de Myanmar pide a policías que la maten a ella y no a manifestantes

Durante una protesta en el norte de Myanmar este lunes 8 de marzo, captaron a una monja católica arrodillándose frente a policías que estaban dispuestos a comenzar a reprimir a manifestantes. Sí, en las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales se puede observar como la religiosa pide a los oficiales que la maten a ella en lugar de a las personas.

Según información de RT y AFP, esta monja católica pidió de rodillas a policías de Myanmar que no recurrieran a la violencia, que la asesinaran a ella y no a los manifestantes. De hecho, en una foto y un video que circulan en redes sociales se puede ver a la religiosa con un hábito blanco arrodillada ante un grupo de policías armados.

“Me arrodillé rogándoles que no dispararan ni torturaran a los niños, pero que me dispararan y mataran a mí en su lugar”, contó esta monja llamada Ann Rose Nu Tawng, de 45 años, a AFP.

Distressing images from Myitkyina, Kachin State where it’s being reported at least three people have been shot in clashes with junta forces.Local media say two of the people shot have died. Sr Ann Roza Nu Tawng was again on scene pleading with auths for restraint @MyitkyinaNewsJ pic.twitter.com/iiajkGblyB

— Siobhán Robbins Sky (@SiobhanRobbins) March 8, 2021