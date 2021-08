Morena acusa que agresión a Lía Limón fue un “acto de provocación y violencia montado por oposición”

Aunque las autoridades de la CDMX suspendieron a los polis involucrados… como medio aceptando que sí hubo una agresión (circunstancial o no… se habrá de investigar)… así se posicionó Morena, en relación a lo ocurrido ayer a las afueras del Congreso de la CDMX, donde salió herida Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón.

Al más puro estilo de Carlos Albert (quien acabó ofreciendo disculpas por sus dichos), Morena salió con un comunicado en el que, tras la agresión de un policía en contra de Lía Limón, lamentó… no lo ejecutado por el uniformado (intencional o no)… sino lo que considera “un acto de provocación y violencia montado por las y los alcaldes de oposición en su intento por desprestigiar al Congreso y al gobierno de la CDMX”.

Contexto por favor…

Ayer por la mañana, integrantes de la oposición (entre ellos, los alcaldes electos) se apersonaron en las afueras del Congreso de la CDMX para protestar en contra de la realización del periodo extraordinario de sesiones, en el que se pretendía avalar cuestiones relacionadas a la llamada Norma 26, la cual tiene que ver con el tema inmobiliario. Según los reportes, los susodichos pretendieron ingresar por la fuerza al inmueble ubicado en la Calle de Donceles y ahí fue cuando, entre los jaloneos, Lía Limón resultó con un golpe en la nariz.

“Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica. En ningún momento ejercimos actos de violencia. Nos acercamos a las vallas… incluso en algún momento que empujaron a algún policía dije ‘no lo empujen’ (…) esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Se supone que en la Ciuad de México ya no había granaderos. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo”, narró la alcaldesa electa de Álvaro Obregón.

Tras la agresión a Lía Limón, las autoridades de la CDMX anunciaron que los policías que intervinieron en el asunto serán suspendidos de sus funciones, al menos en lo que se desarrollan las investigaciones correspondientes.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no tolerará ningún caso de abuso u omisión policial, y no permitirá actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad y honorabilidad de la Institución”, señala la tarjeta informativa de la SSC-CDMX.

Pues bueno, pese a que las autoridades capitalinas medio reconocen que sí se cometió la agresión, Morena.. pues siendo Morena: en su comunicado aseguran que se condena la violencia… pero que ellos no la ejercen: “No somos iguales; nuestros gobiernos no utilizan la fuerza pública”… siempre se privilegia el dialogo, dicen.

“Las y los Alcaldes electos de oposición deben dejar de lado la confrontación, adoptar hábitos democráticos y abrirse al diálogo; por respeto a las y los habitantes de la Ciudad de México tienen que asumir su papel de gobernantes y trabajar en favor de la gente”, concluye el comunicado.