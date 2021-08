Tsss: Suspenden a policías que agredieron a Lía Limón y otros alcaldes de CDMX

Luego del zafarrancho que se armó frente al Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que suspendieron a los policías que agredieron a Lía Limón y a otros alcaldes capitalinos que fueron a manifestarse hasta este punto.

Suspenden a policías que agredieron a Limón y otros alcaldes

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades de la Ciudad de México informaron que, tras la manifestación de alcaldes de la oposición frente al Congreso de la Ciudad de México, suspendieron de sus funciones a policías que presuntamente agredieron a Lía Limón y a otros mandatarios locales capitalinos.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX también indicó que 80 de sus elementos se encontraban en la calle Ignacio Allende, Tacuba, República de Cuba y Belisario Domínguez, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de un despliegue para “resguardar” a los manifestantes que se encontraban cerca del Congreso.

¿Qué pasará con los policías?

Según la dependencia capitalina, luego de varios empujones que se dieron entre personas que entraban a la sede parlamentaria capitalina, la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría ya tomó conocimiento de los hechos para identificar a los policías involucrados.

Por esta situación, las autoridades de la CDMX informaron que citarán a los oficiales a declarar y mientras realizan las investigaciones correspondientes, los suspenderán de sus funciones. “La Secretaría de Seguridad Ciudadana no tolerará ningún caso de abuso u omisión policial, y no permitirá actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad y honorabilidad de la Institución”, finalizaron.

Lía Limón acusa agresión en su contra

Por medio de sus redes sociales oficiales, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, reportó que policías que estaban a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, la habían agredido. “Veníamos a dialogar de manera pacífica”, dijo en un video que compartió en su cuenta de Twitter. “En ningún momento ejercimos ningún acto de violencia. Nos acercamos a las vallas”.

“Se supone que en la CDMX ya no había granaderos”, dijo Limón. “Esta fue la agresión de un policía que me dio con un escudo. Estas no son formas de la jefe de gobierno. No son formas del secretario de gobierno”, declaró la alcaldesa.