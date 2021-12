Senadora de Morena analiza alianza con Roberto Palazuelos para Quintana Roo

Mucha risa al principio, pero parece que Roberto Palazuelos es la joya de la política en Quintana Roo. Luego de rumorearse su posible candidatura con Movimiento Ciudadano y el PRD, ahora el actor, empresario e influencer podría estar cerca de una alianza con nada menos que una senadora de Morena.

Lo anterior no quiere decir que El Diamante Negro vaya a ser candidato de Morena. Por el contrario. La senadora morenista, Marybel Villegas, estaría analizando una coalición con Palazuelos, luego de haber sido bateada por el partido en la recién anunciada designación de candidaturas para las elecciones de 2022.

Ayer, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el nombre de los seis candidatos de Morena para las gubernaturas de los seis estados que estarán en disputa en 2022. Marybel Villegas creía que iba a ser ella la ganona, pero se optó por la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama… la decisión no le gustó a la legisladora y, además de que parece que saldrá de Morena, ahora anda haciendo coqueteo político con Roberto Palazuelos.

“No descartamos una alianza. Estamos en pláticas para que sea postulado uno de los dos, realmente se pone interesante la cosa y por eso digo que la contienda final será el 5 de junio”, señaló Marybel Villegas en declaración citada por Reforma en la que acepta que hay interés en hacer coalición política con Palazuelos.

De acuerdo con el diario capitalino, Villegas es cercana a Ricardo Monreal… otro campeón en quejarse de los procesos internos de Morena… y, aunque figuraba como favorita a obtener la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, pues siempre no. Lo cual no aceptó de buena forma: ella tiene otros datos.

Al dar a conocer su descontento con la designación de la candidatura, Marybel Villegas recordó que la designada para abanderar a Morena, Mara Lezama, salió con 30% de desaprobación.

“Yo vi una encuesta sesgada donde si bien es cierto que el conocimiento es importante, la intención de voto es lo más importante en una encuesta y es lo que no valoraron, tampoco el nivel de los negativos que tiene la candidata elegida”.

En el comunicado difundido en sus redes tras darse a conocer que la batearon, Villegas acusó imposición de candidatos en Morena… algo que, en teoría, va en contra de los principios del partido. “Las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno(…) NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR”.

Respecto a la posible alianza con la senadora de Morena, Roberto Palazuelos no ha dicho nada… sin embargo, en entrevista con La Razón, aseguró que ha estado en pláticas con las principales fuerzas políticas, a ver quién lo convence.

“El único que puede ganar la elección a Morena en Quintana Roo es Roberto Palazuelos”, aseguró el propio Roberto Palazuelos.