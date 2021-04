Muere a los 90 años Michael Collins, astronauta de la misión Apolo XI

Este miércoles 28 de abril, la familia del astronauta Michael Collins, piloto del Apolo XI desde el cual Neil Armstrong y Edwin Eugene “Buzz” Aldrin descendieron a la Luna en 1969, informó que murió hoy, a los 90 años de edad, a causa de cáncer.

¿Quién era Michael Collins?

De acuerdo con información de AP, Michael Collins fue parte de la tripulación de la nave Apolo XI, la cual terminó con la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, aunque viajó más de 383 kilómetros y llegó a apenas 111 kilómetros de la Luna, a diferencia de Aldrin y Armstrong, él no pisó la superficie de nuestro satélite natural y no lo pudo hacer después porque ninguno regresó al espacio luego de la misión.

Sobre ésta, tan solo diez años después, en 1979, Michael Collins dijo lo siguiente: “Es propio de la naturaleza humana estirarse, ir, ver, comprender”; y luego agregó: “La exploración no es una elección… es un imperativo y sólo es cuestión de tiempo cuando se ejerce esa opción”.

Cabe señalar que Collins pasó durante ocho días de la misión abordo del módulo de control Columbia mientras Armstrong y Aldrin descendían a la superficie de la Luna en el módulo Eagle. Al respecto, después del alunizaje, el Control de la Misión dijo a Collins: “Creo que eres la única persona que no ve la escena por televisión”, a lo que el simplemente respondió: “Está bien, no me molesta en absoluto”.

¿Por qué Michael Collins no pudo pisar la Luna?

Este astronauta pasó 28 horas a solas hasta que sus compañeros acabaron con sus tareas en la Luna. Michael Collins era el responsable del acoplamiento de las dos naves antes de comenzar el regreso a la Tierra, por lo que la posibilidad de que pisara el satélite nunca fue una verdadera opción; su especialidad era la de ser piloto de módulo de comando y nunca se contempló la probabilidad de que participara en el alunizaje del 20 de julio de 1969.

Sobre su experiencia, este astronauta escribió en su autobiografía “Carrying the Fire”, publicada en 1974, lo siguiente: “Sé que sería un mentiroso o un idiota si dijera que tuve la mejor de las tres butacas en Apolo XI, pero puedo decir con sinceridad que estoy perfectamente satisfecho con la que tengo”; y luego añadió: “Esta empresa está estructurada para tres hombres y considero que mi tercera parte es tan necesaria como cualquiera de las otras dos”.

*Con información de AP