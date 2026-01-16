Lo que necesitas saber: Cristóbal Castañeda Carrillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, explicó que a partir de abril instalarán la inteligencia artíficial Nexus en puntos estratégicos.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Y en México siguen afinando detalles para tener todo listo ante la llegada de los aficionados internacionales. Tanto así que en el Estado de México van a contar con su propia inteligencia artificial en temas de seguridad.

Y no, no es como que van a tener a Robocop o algo así. Más bien es un sistema que ayudará a detectar si algún extranjero que busca ingresar al país tiene antecedentes penales o algún reporte de desaparición.

Foto: FIFA.com

Nexus: La inteligencia artificial del Estado de México

Durante la mañanera del viernes 16 enero del 2026, Cristóbal Castañeda Carrillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, explicó que a partir de abril instalarán Nexus, una inteligencia artificial enfocada en la identificación de personas y localización de vehículos.

El sistema esta integrado con lectores de rostros, placas y características fisonómicas de los vehículos. Estarán ubicados de forma estratégica en los aeropuertos de Toluca, AIFA, CDMX y algunos destinos turísticos como Valle de Bravo, las Pirámides de Teotihuacán, entre otros más.

“Se está haciendo una inversión bastante importante en materia de inteligencia artificial, con lectores de rostros como de placas y de características fisonómicas de los vehículos“. Explicó Castañeda Carrillo.

Captura de pantalla / Mañanera 16 de enero

Detección de rostros

La idea es que desde que un turista extranjero llega a México pueda detectarse si cuenta con antecedentes penales en algún otro país o tiene algún reporte de desaparecido. Y de esa manera asegurarse que no ingresen al país y sean puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

“Si (un extranjero) tiene un mandamiento judicial, inmediatamente se levanta un alertamiento para que procedamos y generar la trazabilidad para llegar a cabo la puesta a disposición de la autoridad”.

Solo será necesaria una fotografía para buscar toda la información de la persona en cuestión en las bases de datos y determinar si puede o no, ingresar al país.

Captura de pantalla / Mañanera 16 de enero

Acá les dejamos la mañanera para que le echen un ojo a la explicación, a partir del minuto 30:42.