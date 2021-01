El mundo entero ya supera los 2 millones de muertes por COVID-19

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dio a conocer que la actual pandemia de COVID-19 ya provocó dos millones de muertes en todo el mundo. Y aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que aún no se ha llegado a esa cifra, sí está muy cerca de hacerlo. Mientras que otros conteos, como el de la Universidad Johns Hopkins indican que incluso ya se superó esa cifra.

Este 15 de enero, por medio de un breve mensaje en sus redes sociales oficiales, António Guterres señaló que en todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ya se cobró la vida de dos millones de personas. Además, comentó lo siguiente: “Lamentablemente, el impacto de la pandemia se ha agravado por la ausencia de coordinación mundial. En memoria de esos dos millones de almas, el mundo debe actuar con mucha más solidaridad”.

Our world has reached a heart-wrenching milestone: #COVID19 has now claimed two million lives.

Sadly, the impact of the pandemic has been made worse by the absence of global coordination.

In the memory of those two million souls, the world must act with far greater solidarity. pic.twitter.com/wFGZpiLmIj

