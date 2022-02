Ah prro: Yucatán dará 200 pesos a personas mayores de 40 años que se pongan la primera dosis de la vacuna COVID-19

¿Qué es esto, Suiza?… La vacunación de COVID-19 avanza en gran parte del mundo y con autoridades de cada ciudad, estado y país haciendo lo posible con tal de que las personas reciban la dosis contra dicha enfermedad. Esto ya sea desde regalar premios o recompensas, hasta armar rifas entre los que vayan a pincharse el brazo (con la vacuna, eh).

Esto lo hemos visto en países como Estados Unidos y Canadá, donde sus respectivos mandatarios animaron a la gente a ponerse la dosis y así ayudar a que nuevas variantes de COVID-19 no aparezcan para alargar aún más la pandemia. Sorpresivamente allá son miles los que siguen sin vacunarse.

En Yucatán darán 200 pesos a las personas que se pongan la primera dosis contra el COVID-19

Pero parece que México tampoco se quedó atrás en este aspecto gracias a Yucatán, estado donde la gente rompe piñatas con las manos (no es broma) y donde uno de sus municipios anunció un apoyo de 200 pesos a todas las personas que se apliquen la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Fue a través de redes sociales donde Pedro Couoh, presidente municipal de Tizimín, dio a conocer que a partir del 14 de febrero se dará un apoyo económico para que las personas de 40 años en adelante puedan ir a ponerse la primera vacuna contra el coronavirus. Claro, en caso de que por alguna razón aún no la tengan.

Será para los habitantes de Tizimín que tengan más de 40 años

De acuerdo con la publicación realizada en la página de Facebook de Couoh, las personas que quieran recibir el dinero y la vacuna deberán presentar su credencial de elector y CURP con el personal del módulo de salud instalado de manera permanente en el Centro de Salud, esto en dicho municipio.

La iniciativa llega algo tarde a comparación de otras que vimos en el mundo hace meses, y justo eso es lo que varios habitantes de Tizimín han reprochado al presidente municipal, pues consideran que dar dinero en efectivo sólo es recompensar a los que han sido irresponsables durante la pandemia.

“Como siempre premiando a los irresponsables, ¿no debería de ayudar mejor en gastos médicos y no estar premiando a la gente que no quiere?” son algunos de los mensajes que se leen en el anuncio, donde algunos ya hasta piensan que esto no es más que una manera de desviar recursos públicos. ¿Ustedes qué opinan?