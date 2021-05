Muñoz Ledo dice que sí se reelegirá como diputado, TEPJF le dio la razón

Aunque muchos en Morena seguro ya festejaban que se iban a librar de las incomodidades que Porfirio Muñoz Ledo les ha hecho pasar en la Cámara de Diputados, el legendario político todavía no piensa en el retiro… y, es más, asegura que sí será reelecto como legislador.

A finales de marzo, don Porfis dio a conocer que había sido vetada por Morena la posibilidad de reelegirse como diputado. ¿Y ustedes creyeron que se iba a quedar tan campante? Pues no. En entrevista con El Universal, Muñoz Ledo señaló que metió una controversia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y éste ya le dio la razón.

De acuerdo con el polémico miembro de la bancada de Morena, consiguió revocar la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido, en la cual se indicaba que dejó pasar el plazo para su registro. Pero como ese asunto ya fue aclarado, los magistrados pidieron que Morena se vaya a lo que dicen sus estatutos, para así dar la candidatura a quien cuente con una trayectoria política de lucha en causas democráticas.

“Dijeron que no me había inscrito. Aquí la sentencia dice que nadie se inscribió, incluyendo al propio coordinador de la bancada (…), ya gané, no tengo contendiente, seré diputado federal”, aseguró Muñoz Ledo, indicando que sólo le resta seguir con el procedimiento correspondiente para reestablecer su derecho a la reelección.

Bueeeeno, cabe señalar que Muñoz Ledo todavía está atenido a lo que digan las autoridades de Morena. Él no descarta que se atrevan a desacatar la sentencia del Tribunal Electoral, por lo que advierte que seguirá peleando. “[Si desacatan la orden] va a haber otro problema mayor. Si hay un mínimo de cumplimiento al espíritu y la letra de la sentencia del Tribunal, el que más tiene esas características, soy yo”.

El legendario legislador recientemente anunció la creación de un frente con el que hará oposicióna las decisiones legislativas que prevé que encabezarán sus propios compañeros de partido. Principalmente las relacionadas con organismos autónomos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores“, señaló Muñoz Ledo, en entrevista para reforma.

Pese a su postura contraria a varias de las acciones de Morena, Porfirio Muñoz Ledo descartó que vaya a salirse del partido. En lugar de eso, prefiere la lucha interna.