¡Qué poca! Nebraska no quiere vacunar a migrantes mexicanos y cónsul reclama

Ni porque se trata de una emergencia mundial: La cónsul de México en Nebraska, Guadalupe Sánchez, dirigió una carta a Pete Ricketts, gobernador de esta entidad de Estados Unidos, para reclamarle por excluir a migrantes mexicanos indocumentados del plan de vacunación contra el COVID-19.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, a través de la cónsul en Nebraska, Guadalupe Sánchez, reclamó a Pete Ricketts por ciertas declaraciones que dio sobre que no estaba tomando en cuenta a trabajadores indocumentados para la vacuna de COVID-19.

“Fue muy preocupante conocer sus declaraciones, realizadas el 4 de enero de 2021, en el sentido de que los trabajadores indocumentados de las empacadoras de carne no podrían recibir la vacuna”, señaló la diplomática en una carta este 6 de enero.

Además argumentó: “La posibilidad de recibir la vacuna contra la COVID-19 debería basarse en medidas de salud pública”.

Incluso, para resaltar la diferencia entre lo que sucede en Estados Unidos y nuestro país, Guadalupe Sánchez indicó que el Gobierno de México sí se comprometió a aplicar la vacuna a todas las personas que viven aquí, sin ninguna clase de discriminación de nacionalidad o estatus migratorio.

Esta carta se entrega después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidiera a la dependencia que dirige Marcelo Ebrard ocuparse de lo que había dicho el gobernador de Nebraska.

Sí, el republicano Pete Ricketts señaló este pasado lunes que los indocumentados no recibirían el fármaco a pesar de que son esenciales para la industria de alimentos del estado. De hecho, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria de Estados Unidos, dos de cada tres de los 26 mil 600 trabajadores de la industria de la carne son indocumentados, dato que también citó la cónsul.

Por otra parte, Guadalupe Sánchez informó la muerte de 16 mexicanos en Nebraska que trabajaban en la cadena de suministro alimenticio.

Letter from our consul to the governor of Nebraska.

Carta de nuestra cónsul al gobernador de Nebraska. pic.twitter.com/gNt8GvIpK5

— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) January 7, 2021