¿Realmente NewsWeek puso a varios centros del IMSS entre los mejores hospitales del mundo?

Este 5 de marzo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió en sus redes sociales que 14 de sus hospitales fueron incluidos en la lista de ‘Los mejores hospitales del mundo 2023‘, realizado por la revista NewsWeek. Y al parecer todo fue una confusión.

De acuerdo con la publicación del IMSS, Centros Médicos Nacionales como La Raza y Siglo XXI se destacaron en la lista de los mejores hospitales del mundo gracias al trabajo que realiza el personal de salud. Sin embargo, la lista dice otra cosa.

El IMSS presumió que 14 de sus hospitales fueron enlistados en los mejores del mundo. Foto: IMSS

La revista NewsWeek publicó su lista de los mejores hospitales del mundo 2023

La revista NewsWeek, originaria de Nueva York, sí publicó su listado de 2023 sobre los mejores hospitales del mundo, en donde escogieron a 250 de entre los más de 2 mil 300 centros médicos de 28 países como Francia, Australia, Estados Unidos, México, Reino Unido y más.

“Los mejores hospitales del mundo atraen constantemente a las mejores personas y brindan los mejores resultados para los pacientes, así como las nuevas terapias e investigaciones más importantes“, indica NewsWeek sobre este conteo.

NewsWeek hizo el conteo de los 250 mejores hospitales en todo el mundo. Foto: Getty Images

Y el IMSS presumió que 14 de sus hospitales figuraron entre los mejores del mundo

NewsWeek detalló que el conteo tomó en cuenta la calidad de atención que se brinda a los pacientes a pesar de situaciones como la inflación o la reciente pandemia del COVID-19 en el mundo. Pero, ¿entonces no aparecieron hospitales del IMSS?

La respuesta es no. O al menos no aparecieron en el conteo de ‘Los Mejores Hospitales del Mundo 2023’, donde solamente dos hospitales de nuestro país se ganaron un lugar en la lista: El Hospital Médica Sur de la CDMX, en el lugar 235 y el Centro Médico ABC Campus Santa Fe, en el puesto 248.

En el ranking de los mejores hospitales del mundo, de NewsWeek, sí aparecen dos hospitales de México, pero no son del IMSS. Foto: NewsWeek.

Pero en realidad aparecieron en la lista de ‘Mejores Hospitales de México’, según NewsWeek

Sólo esos dos hospitales mexicanos figuraron entre los mejores hospitales del mundo, sin embargo, parece que el director del IMSS, Zoé Robledo, se confundió y creyó que la lista de NewsWeek sobre ‘Los mejores hospitales de México en 2023’ incluía a los hospitales del mundo.

Y es que en la lista de los mejores hospitales de México sí vemos a los 14 hospitales del IMSS como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el tercer lugar, o el Hospital General Regional 46 de Guadalajara, en el puesto número 20.

En el conteo de ‘Mejores hospitales de México 2023’, también de NewsWeek, sí aparecen los 14 hospitales del IMSS. Foto: NewsWeek

Entre la lista de los mejores hospitales del mundo sólo aparecieron dos hospitales de México (y no fueron del IMSS)

Newsweek realizó este conteo, el quinto en su tipo, junto con la firma global de datos Statista, quienes además de darnos a conocer los 250 mejores hospitales del mundo, también hicieron listas de los mejores hospitales de cada país.

La revista indicó que su criterio de selección está respaldada por una junta global de expertos médicos de renombre que aprobaron la siguiente metodología:

Más de 80 mil expertos médicos de 28 países que participaron en una encuesta en línea y recomendaron hospitales de su país u otras naciones (no podían votar por los hospitales donde trabajaban).

que participaron en una encuesta en línea y recomendaron hospitales de su país u otras naciones (no podían votar por los hospitales donde trabajaban). Encuestas a pacientes.

Métricas de calidad del hospital (por ejemplo, datos sobre la calidad del tratamiento y las medidas de higiene) que dependían de cada país.

Encuestas implementadas por NewsWeek en los hospitales desde hace unos meses.

NewsWeek hizo la selección con ayuda de profesionales de la salud y pacientes de 28 países. Foto: Getty Images

Así que no, los hospitales del IMSS no están entre los 250 mejores del mundo en este 2023. O al menos no para la revista NewsWeek. ¿Qué opinan al respecto?

El Hospital La Raza fue mencionado por NewsWeek, pero no entre los mejores hospitales del mundo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM