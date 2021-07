Maduro dice que ya está listo para venir a México a negociar con la oposición

Hace meses, AMLO se propuso como mediador en las broncas que se traen en Venezuela. Pues bien, Nicolás Maduro ya le agarró la palabra y ahora será cuestión de ver qué dice su contraparte, Juan Guaidó.

“Estamos listos para ir a México, ya el doctor Jorge Rodríguez, el doctor Héctor Rodríguez [presidente del parlamento y gobernador de Miranda, respectivamente] le han comunicado a todas las delegaciones de la oposición y del Gobierno de Noruega que estamos listos para ir a México”, aseguró Maduro durante uno de sus actos de gobierno.

Eso sí… Nicolás Maduro aclaró que, si la oposición se avienta al diálogo, debe de tener en cuenta que será para abordar lo que él califica como una “agenda realista, objetiva” y “verdaderamente venezolana… es decir, exclusivamente abordar aquellos temas que lleven a “acuerdos parciales por la paz y la soberanía y de Venezuela”.

¿Y por qué tanta disposición de Nicolás Maduro?

La aparente flexibilidad de Maduro a, ahora sí, echarse una platiquita rica con la oposición no es de a gratis. De acuerdo con Aristegui Noticias, ésta anunció su participación en las próximas elecciones municipales y regionales, las cuales habrán de celebrarse el 21 de noviembre… incluso ya tienen candidatos y toda la cosa.

“Toda la oposición va a participar, con candidatos a las gobernaciones y alcaldías, en la mega elección del 21 de noviembre, vamos a una mega elección, a una tremenda elección para el país y felicito a todas las oposiciones”, anunció Nicolás Maduro.

También el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, desde hace meses dijo estar listo para tratar de entablar diálogo con el gobierno de Maduro, esto con el fin de llegar al denominado Acuerdo de Salvación Nacional… con el cual se intentará que Venezuela pueda salir de la crisis que arrastra desde hace años (misma que se ha intensificado por la pandemia).

… ¿y México por qué?

Ya que siempre ha evitado pronunciarse tajantemente respecto a la situación que se vive en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció a México como sitio neutro para realizar las negociaciones entre Maduro y Guaidó.

“Sí podríamos hacerlo (ser mediadores), pero no podríamos llevarlo a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos”, señaló AMLO en una de sus mañaneras realizadas en enero de 2019.

México no es único país que se ha tratado de mantener neutro con respecto al conflicto que se vive en Venezuela. De hecho, en el llamado al diálogo se sumó Uruguay. “”Ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos”, señala el comunicado que México y Uruguay difundieron en su momento.