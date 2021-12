Terrible: Niño de 13 años mató a su hermana con un arma casera que fabricó él mismo

Enserio que qué le pasa a este mundo… Chéca nada más la historia que tuvo lugar esta semana allá en Georgia. Kyra Scott, una niña de sólo 14 años, murió a manos de su hermano menor, de 13 años, luego de que éste le disparara con un arma casera que él mismo fabricó y que tenía a la venta (WTF?!).

Así lo reveló el Departamento de Policía del Condado de Douglas mediante un comunicado publicado el pasado 2 de diciembre. Los hechos tuvieron lugar días antes de eso, el 27 de noviembre, cuando dos personas llegaron a la casa de Kyra y su hermano.

Y llegaron porque el menor de 13 años tenía un negocio de las llamadas “armas fantasma” allí. Se les llama así porque se trata de armas que se fabrican en casa con materiales que se pueden comprar legalmente (y fácilmente) por cualquier persona.

De esa manera uno puede hacerse de un arma sin tener que comprarla en un lugar autorizado ni dar explicaciones de para qué la necesita. Ya ves que de por sí no es muy difícil que digamos comprar armas en Estados Unidos, bueno, esto lo facilita aún más porque las hace muuuuuy difíciles de rastrear, casi imposible.

El tema es que esas dos personas no llegaron con la intención de comprar un arma casera ese día, pretendían robarla. Y de hecho lo hicieron, tomaron una de las armas y escaparon del lugar; el niño tomó otra de sus fabricaciones y les disparó.

A family member shared these photos of Kyra Scott. The 14-year-old was shot and killed, her 13-year-old brother charged in her murder. The Douglas County Sheriff’s office says he was making, selling guns when a sale turned deadly @cbs46 pic.twitter.com/GfAUiuPQeR

— Jasmina Alston (@JasminaAlstonTV) December 1, 2021