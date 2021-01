No se le hizo en Morena… ahora Attolini buscará ser diputado federal

Luego de haber dejado su hueso en el IMSS, para contender por la secretaría general de Morena y fallar en el intento, ahora Antonio Attolini buscará ser diputado.

Para agruras de unos y regocijo de otros, reapareció Attolini con la intención de sí o sí agarrar algo este año. Según advirtió en sus redes sociales, hoy mismo hará su registro para ser considerado precandidato de Morena a la diputación federal del Distrito V (cinco, por si no vieron las de Rocky) de Torreón, Coahuila.

“A todos los militantes y simpatizantes de Morena y pueblo obradorista en general: El día de mañana a las 11am habré de atender la convocatoria de la Comisión Nacional de Elecciones de mi partido”, anunció Attolini.

A finales de agosto del 2020, el exlíder del #YoSoy132 abandonó la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aunque nunca se supo a bien qué fregados hizo durante los meses que se aventó en el puesto, al dejarlo botado en medio de la pandemia, Attolini señaló que el “ciclo dentro de la responsabilidad” había llegado a su fin.

Bueno, no es que hubiera terminado el ciclo… más bien, que le llamó más la atención ocupar otro cargo. Luego de salir del IMSS, Attolini se lanzó como aspirante a la secretaría general de Morena, haciéndole compañía a Gibrán Ramírez, quien buscaba liderar al partido fundado por AMLO… a los dos los botaron a las primeras de cambio.

Que por qué no hay una calle de Torreón que honre a la 4T, dice Attolini

La aspiración a diputado de Attolini no cayó taaaan de sorpresa… bueno, al menos para los que siguen sus redes sociales. Días antes del anuncio, el politólogo difundió un video con la rúbrica “La transformación va a llegar a Torreón”.

En la grabación, Attolini lamenta que en capital de Coahuila no haya una calle con el nombre de la 4T… pos si hay bulevares con los nombres de Independencia, Reforma y Revolución, no ve por qué no uno que le haga honor al movimiento encabezado por AMLO, cuya administración lleva apenas dos años.