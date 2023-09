Lo que necesitas saber: No es la primera vez que Carolyn Adams tiene que aclarar que, según, ella no tiene que ver con el gobierno de AMLO.

Luego de una buena ola de críticas y mentadas, Carolyn Adams, la nuera de AMLO, lanzó un comunicado que responde a varios señalamientos y acusaciones desatadas por la difusión de imágenes de la nada austera fiesta de su hija.

Para empezar, asegura la nuera del presidente, en la fastuosa celebración no se hizo uso de dinero público, como muchos creen. “Tanto el padre de mi hija, como yo, así como el padrastro, trabajamos arduamente y contribuimos responsablemente para hacer realidad esta celebración”, indica Carolyn Adams en comunicado difundido en redes.

Hubo especulaciones con el narco, sólo porque fiesta se hizo en Sinaloa

Por si no saben qué onda con esta nota, pues resulta que el fin de semana se dio a conocer un pequeño clip de la fiesta de la hijastra de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de AMLO. Y, pues nada, ya que se nota que la fiesta fue ridículamente ostentosa, inmediatamente se acusó (sin pruebas) que en la celebración de los XV años de la chica hubo uso de recursos federales.

Otro detalle que hizo que la gente echara a volar la imaginación fue el hecho de que la fiesta de la hija de la nuera de AMLO fuera realizada en Culiacán, Sinaloa… ya saben, porque según algunos, en Sinaloa nomás hay narcos. Entonces, nomás con ver el calibre de la fiesta, inmediatamente se armó la ecuación “fiesta + lujos = narco”…

Sobre este último asunto, la nuera de AMLO no dijo nada en su comunicado. Sólo se limitó a indicar que en Sinaloa es donde vive su familia y amigos… puso más énfasis en deslindarse de la clase política: “Quiero enfatizar que no soy política, no vivo de la corrupción y nunca he formado parte de ningún gobierno”, indicó Carolyn Adams.

Lo de la “casa gris” ya se aclaró, recuerda nuera de AMLO

No es la primera vez que la nuera de AMLO tiene que aclarar que los lujos de los que se rodea no son resultado del dinero público. El año pasado, igual provocó escándalo la difusión de imágenes de la casa de Houston en la que vivía con José Ramón López Beltrán.

Así como en esto de la fiesta de XV años de su hija, en el caso de la casota de Houston Carolyn Adams explicó que ella podía darse el lujo de pagar la cuantiosa renta del lugar. Según la nuera de AMLO, desde antes de casarse con José Ramón López Beltrán ella ya era empresaria… entonces, de ahí sale para sus gastos.

¿Y los nexos de esa casa con un contratista de PEMEX?, bueno, según Carolyn Adams, ese asunto fue aclarado con una investigación que de la que se hizo cargo un bufete de Estados Unidos. “Si no confían en ese informe, contraten a su propio bufete, pero ya dejen de repetir esa historia calumniosa”.

