De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México y otros países hay un exceso en el número de muertes por COVID-19. Por ejemplo, en nuestro país, según estas cifras, se trata del doble de lo que se ha reportado oficialmente por parte del gobierno.

OMS identifica exceso de muertes por COVID en varios países

No estamos sacando esta información de la manga, según un nuevo reporte de la OMS, de enero de 2020 a diciembre de 2021, los expertos de la organización mundial han identificado un exceso de muertes en varios países, incluyendo en México.

Pero antes de tratar el caso particular de nuestro país… ¿De qué va este reporte de la OMS?

Pues fíjense que según la OMS, han comenzado a rastrear el exceso de mortalidad de todo el planeta, a medida de que la pandemia evoluciona, “para revelar una imagen de su impacto y carga total en los países, los sistemas de salud y las personas”.

“El seguimiento del exceso de mortalidad nos proporciona una comprensión más completa del impacto de la COVID-19 más allá del número de muertes por COVID-19 notificadas por los países“, señalan en su informe.

¿Qué toma en cuenta la OMS para dar con el exceso de muertes por COVID?

El reporte de exceso de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud toma en cuenta las muertes atribuibles directamente al COVID-19 que reportaron tanto los gobiernos de los países, como la mismísima OMS.

Además, incluye las muertes atribuibles directamente al coronavirus que (¡Ojo!) no contaron los países o no informaron. Aunque igual incluye las muertes asociadas con el SARS-CoV-2, pero por otras causas y enfermedades, “como resultado del impacto más amplio de la pandemia en los sistemas de salud y la sociedad”.

¿Qué señala la OMS sobre el exceso de muertes por COVID en México?

Según los datos de la OMS, el exceso de mortalidad en todo el mundo por COVID-19 es de 14.91 millones, del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021; esto significa 9.49 millones de fallecimientos más de lo que se reportó en varios países.

Acá es donde entra México, ya que 20 países, entre ellos el nuestro, que representan más o menos el 50 % de la población mundial, representan también más del 80 % del exceso de mortalidad global estimado para el período de enero de 2020 a diciembre de 2021.

Y sí, como les contábamos, además de México, estos países son: Brasil, Colombia, Egipto, Alemania, India, Indonesia, Irán, Italia, Nigeria, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Turquía, Ucrania y Estados Unidos.

Eso sí, hay que destacar que el gobierno sí ha realizado un registro del exceso de muertes durante toda la pandemia de COVID-19, el cual, al parecer, va más o menos con lo que indica la OMS, que es el doble del recuento oficial.

Por último, Xavier Tello, analista de salud pública, dijo lo siguiente a The New York Times: “Respondimos mal, reaccionamos lento. Pero creo que lo más grave de todo fue no comunicar la urgencia, el querer minimizar, minimizar. Porque México no estaba o no está haciendo pruebas de COVID, mucha gente murió y no sabemos si tenían COVID”.