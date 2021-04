OMS advierte que estamos en un “punto crítico” de la pandemia

Cada semana desde Ginebra, Suiza, la OMS alerta al mundo sobre inconsistencias o malas prácticas en el combate contra el COVID-19. Y este lunes 12 de abril, la epidemióloga del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud advirtió que estamos pasando por un punto crítico, en el que los contagios aumentan de manera exponencial.

¿Ejemplo? Maria Van Kerkhove explicó que en las últimas siete semanas se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19 de manera consecutiva. Y no sólo eso, en las últimas cuatro semanas también se ha registrado el incremento en el número de fallecimientos por coronavirus.

“We are in a CRITICAL POINT of the #COVID19 pandemic now…. A year ago we had abt 500K cases reported per week, last week we had 4.4 million cases… This is NOT the situation we wanna be in 16 months into the pandemic where we have proven control measures.”-@mvankerkhove pic.twitter.com/7bN7TQhs6A

