Lo que necesitas saber: El PAN usará encuestas para elegir a algunos de sus próximos candidatos.

El PAN, después varias derrotas presidenciales, decidió darle una nueva imagen a su partido… Además de una que otra estrategia, decidió cambiar su logo, con la intención de marcar su camino rumbo a las próximas elecciones.

Bueno, también hay que mencionar que este ‘nuevo inicio’ también marca el fin de esa alianza entre el PAN y el PRI, ahora ambos partidos tomarán caminos separados.

El nuevo logo del PAN

Por si andaban con el pendiente, así luce el nuevo logo del Partido Acción Nacional. Mantiene su nombre en letras azules, pero se despide de aquel circulo blanco que las rodeaba. Un cambio que seguro lo simpatizantes del partido celebran, aunque para el resto no es tan drástico.

Ahora solo tiene un par de semicírculos arriba y abajo de PAN, se ve un poco más fresco y seguramente la intención es convertirlo en su nueva cara rumbo a las elecciones gubernamentales del 2027 y las presidenciales del 2030.

Acá les dejamos el antes y después, por si andaban con el pendiente de como quedó el cambio.

Nuevo logo

Logo anterior

Logo PAN

Para festejar está nueva etapa del PAN, el partido convocó a sus simpatizantes a una marcha el sábado 18 de octubre en el Monumento a la Revolución. La marcha fue encabezada por su líder, Jorge Romero.

Además de su ruptura con el PRI, Romero también aseguró que habrá varios cambios internos en el PAN. Uno de ellos es que usarán encuestas para elegir a sus próximos candidatos, algo similar a lo que ya hace Morena.