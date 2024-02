¿Y el Estado laico? Xóchitl Gálvez se reúne con el papa Francisco; Sheinbaum también se apunta

Lo que necesitas saber: Sheinbaum y Gálvez se reunieron con el papa Francisco previo al arranque de las campañas y casi casi al mismo tiempo.

Ok, ok. Hay quienes seguro dirán que cuál es la bronca si México tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano desde 1992, pero aun así las reuniones de las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con el papa Francisco son de llamar la atención porque recurren a la Iglesia en plena carrera política hacia la Presidencia —aunque todavía no son jefas de Estado para giras diplomáticas.

Y porque sucedieron casi casi a la par. Primero se lanzó Xóchilt Gálvez a una reunión con el papa Francisco y poquito después Claudia Sheinbaum viajó al Vaticano para hacer lo mismo.

Foto: @Claudiashein

Xóchitl Gálvez se reúne con el papa Francisco; Sheinbaum también se apunta

Entonces, llama la atención que durante la intercampaña —las campañas a la Presidencia de este 2024 arrancan el 1° de marzo— las dos candidatas recurran a visitas en el Vaticano y con el papa Francisco para sostener su imagen.

Si bien, del lado de Sheinbaum lo han visto desde el punto filosófico y humanista, lo cierto es que hay una separación importante de la Iglesia y el Estado mexicano hasta en cuestiones de la política y pues ahora esta separación ya no se ve.

Foto: @XochitlGalvez

En otros contextos, además de las candidatas, otros políticos se han lanzado al Vaticano para ver al papa como el gobernador de Nuevo León Samuel García o Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.

En el caso de Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI, PAN y PRD se reunió con el papa Francisco el martes 13 de febrero, en privado y aprovechando el viaje que hizo a Europa.

Lo que sabemos es que la escala de Xóchitl Gálvez en el Vaticano no estaba en su agenda oficial.

Y aunque la reunión fue privada, poco después la candidata a la Presidencia mexa publicó un par de fotos con el papa Francisco, explicando que le reafirmó su “fe por Dios y la iglesia Católica”.

Sheinbaum también viajó al Vaticano

El jueves 15 —dos días después de la reunión de Gálvez con el papa Francisco—, Sheinbaum publicó sus fotos con el mero mero de la Iglesia Católica.

También sabemos que la exjefa de Gobierno de CDMX no tenía en su agenda una reunión con el papa —en cuya figura recaen todos los poderes del Vaticano, el legislativo, ejecutivo y judicial de la Iglesia Católica. Pero ahí las fotos del 15 de febrero por ser el representante de la religión más profesada en México.

Foto: Diego Simón Sánchez-Cuartoscuro.

Ahora falta el arranque de las campañas de las candidatas y del candidato Jorge Álvarez Máynez en marzo para escuchar todas sus propuestas que garanticen los derechos de todas las personas por encima de cualquier creencia.

