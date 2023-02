“Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón”, señala la senadora Kenia López, al dar a conocer la demanda que éste le metió a ella y otras 28 personas.

“¿Y quién es Pedro Salmerón?”, se preguntarán. Ah, por si ya lo recuerdan es, precisamente “el historiador que propuso López Obrador para la embajada de Panamá y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual”, resume López Ramadán.

Pues bien, Salmerón ahora está denunciando a las personas que dieron a conocer las mencionadas denuncias en su contra, las cuales le tumbaron la posibilidad de irse de diplomático a Panamá.

De acuerdo con Kenia López, “ese señor tan impresentable [o sea, Pedro Salmerón] nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos”.

La panista señala que Salmerón esta acusando de daño mora a quienes difundieron las denuncias en su contra… detalle por el que exige una indemnización por 12 millones de pesos.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

“Este señor quiere que sus acusaciones de acoso no sólo lo dejen impune, sino lo dejen millonario. La verdad es que es un descarado”, critica la senadora Kenia López Rabadán.

En detalles de esta demanda, Animal Político señala que Pedro Salmerón, efectivamente, demandó a varias personas y entidades. Para empezar, al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que es donde estudiaban varias de las jóvenes que lo acusaron de acoso sexual… y donde se le declaró culpable, al encontrarse “un patrón de conducta que lleva a situaciones reiteradas de acoso sexual, violencia de género y hostigamiento sexual”.

Pedro Salmerón no fue despedido de dicha institución: él solito decidió denunciar, una vez que se le señaló en el ITAM… pues total, a su salida de la institución no sólo no fue castigado por otras vías, sino que comenzó a recibir distintos puestos, acabando como nominado a embajador de México a Panamá.

Pedro Salmerón. Foto: Cuartoscuro.

Lo anterior ocurrió en hace un año y, ante la difusión de las denuncias bajo el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, fue le propio Pedro Salmerón quien renunció a su sueño diplomático… con todo y que AMLO nunca le negó su apoyo, ante el rechazo de la canciller de Panamá, Erika Mouynes, a cuyos oídos llegaron las denuncias en contra del susodicho.

Además de al ITAM, el historiador denuncia por daño moral al Reforma, El Universal y a Aristegui Noticias. Por otra parte, a también exige una satisfacción de parte de Carlos Bravo Regidor, Denise Dresser, Estefanía Veloz, Joaquín López Dóriga, Raymundo Riva Palacio, Gabriela Warkentin, Sabina Berman y Salvador García Soto.

Por último, agrega Animal Político, Pedro Salmerón también acusa de daño moral a las legisladoras Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y Kenia López. Esta último advierte: “su infundada demanda será contestada, porque el gobierno federal debe dejar de cubrir a violentadores de mujeres”.

Al respecto de la supuesta demanda que levantó, no se ha pronunciado Pedro Salmerón.