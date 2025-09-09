Lo que necesitas saber: Con 12 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República de Perú aprobó declarar a Sheinbaum como persona non grata.

La historia se repite… primero con AMLO y ahora, Perú quiere declarar persona non grata a la presidente de México, Claudia Sheinbaum. ¿El motivo? Apoyar a Pedro Castillo y “mostrar una actitud hostil hacia Perú”.

Captura de pantalla

Perú busca declarar a Sheinbaum persona non grata

Al igual que pasó hace unos años con AMLO, Perú ha iniciado el proceso para nombrar como persona non grata a la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y sí, también por los mismos motivos: apoyar al ex mandatario Pedro Castillo.

Con 12 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó la Moción de Orden del Día que no es otra cosa que la declaración de Sheinbaum como persona non grata.

“La moción es en castigo a la señora Claudia Sheinbaum, sus declaraciones altisonantes y ofensivas para el Perú y para la constitucionalidad y el respeto a las instituciones”, señalaron los congresistas.

Congreso de Perú // X:@congresoperu

Eso sí, la misma cuenta institución explicó en redes que esta moción tiene que pasar al Pleno para que la declaración sea oficial, aunque ya sabemos como termina eso…

Y por si no recuerdan sobre porque Pedro Castillo dejó el poder y fue encarcelado, acá te dejamos un texto para que hagan buena memoria.

Imagen sobre decisión del Congreso de Perú // X:@congresoperu

¿Qué significa que la presidenta de México sea una persona non grata en Perú?

Pues para no tirarte tanto rollo, esta declaración de persona non grata significa, entre otras cosas, que Claudia Sheinbaum no podrá entrar a Perú, ni siquiera por temas oficiales.

Y si te preguntas qué ha dicho nuestra presidenta sobre esto, pues durante su mañanera se pronunció de manera muy breve, afirmando que el presidente Pedro Castillo vivió un golpe de Estado y seguirán con la misma posición.

“No es una agresión, recibí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado y me solidaricé con él“, señaló.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México / FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Alito Moreno se reúne con Dina Boluarte, presidenta de Perú

Achis, achis, algo que sin duda es muy sospecho es que justo cuando el congreso de Perú andaba en votaciones, el presidente del PRI estaba en reunión con la presidenta Dina Boluarte.

“Hablamos sobre seguridad, democracia en la región y el fortalecimiento de las relaciones exteriores entre nuestros países”, compartió en redes.

En fin, no queremos pensar mal de Alito Moreno, pero, pues no se ayuda… y es que su reunión con Boluarte se da pese a que Perú rompió relaciones diplomáticas con México desde hace ya unos años.