Cuando los que deberían proteger son parte del problema y cómo identificar falsos policías

Lo que necesitas saber: De acuerdo con la ENSU, 46% de las personas encuestadas consideraron que las policías municipales no rifan y esa percepción podría estar ligada con los casos de abuso policial o extorsiones.

Chance para muchos no es sorpresa ni cosa nueva, pero sí se trata de una situación que es urgente de corregir: los casos de extorsión por parte de las mismas autoridades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, como el caso de los agentes de la Fiscalía del Edomex o los policías falsos detenidos.

Sí, detenidos y denunciados por presunta extorsión y secuestro exprés con fines de extorsión.

Foto: @FiscaliaEdomex

En varios de los casos, supimos de las extorsiones vía los videos que las víctimas grabaron al momento de ser detenidas y publicados en redes.

La confianza en las policías de México

A propósito del caso de los agentes de Investigación de la Fiscalía Regional de Tecámac y otro grupo de falsos policías denunciados por abuso de autoridad y extorsión en varias carreteras del Edomex, sobre todo en la México-Pachuca, a la altura de Tecámac, por acá queremos hablar de cuando los que deberían proteger —o sea, las policías de todos los niveles— son parte del problema de inseguridad.

Y cómo se refleja en la confianza de la gente. De hecho, hay datos oficiales sobre la percepción que los ciudadanos tienen de sus policías.

Se trata de la ENSU (Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana) —especializada en informar sobre la percepción de la seguridad— del Inegi.

Foto: @FiscaliaEdomex

En su informe del cuarto trimestre de 2025 reporta que la policía con menos confianza o, bueno, que tiene menor desempeño, de acuerdo con la ciudadanía, es… la policía municipal preventiva.

46% de las personas encuestadas consideraron que las policías municipales no se rifan.

A diferencia de la Marina, pues el 83% de los encuestados consideró que la Marina tenía un desempeño efectivo, seguido de la Fuerza Aérea Mexicana, el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y, por último, la Municipal.

¿Por qué será? La respuesta la encontramos en casos como el de los policías de Investigación detenidos por denuncias de extorsión —en algunos grabados en flagrancia.

Ciudades con mayor percepción de inseguridad

Otro dato que nos puede dar un poco más de idea sobre la inseguridad en los municipios y ciudades es el de percepción.

Unidad oficial de la Policía Estatal del Edomex. Foto: @SS_Edomex

La ENSU —del cuarto trimestre de 2025— señala que Uruapan (Michocacán), Culiacán (Sinaloa), Ciudad Obregón (Sonora), Ecatepec (Edomex) e Irapuato (Guanajuato) son las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

Cuando los que deberían proteger son parte del problema

Las consecuencias de esta desconfianza no infundada se reflejan en la falta de confianza en otras instituciones, pues la policía representa, indicó Parametría en el informe de 2017 ‘¿Qué piensa la Policía?‘— el primer vínculo o contacto que la gente tiene con el Estado.

Foto: @Samueledomex

O dicho de otra manera, con el Gobierno. La cadena de los casos de extorsión se extienden hasta impactar en la imagen del resto de los elementos de la Policía que no participan en estos casos, pero son alcanzados por las acciones de sus compañeros.

¿Cómo identificar a falsos policías?

La verdad es que a estas alturas es un tanto difícil identificar si se trata de policías falsos —entre otras cosas, por las distintas jerarquías y tipos y, por ende, las características que deben llevar sus uniformes.

Sin embargo, de cajón podemos identificar elementos generales tanto en las patrullas —que también hay casos de unidades clonadas— o en sus protocolos.

La Secretaría de Seguridad de Puebla, por ejemplo, compartió algunas características generales e importantes para saber que estamos ante una patrulla oficial:

Número económico visible en la parte frontal y los costados.

El logotipo del gobierno del estado.

Placas oficiales.

La leyenda de la Policía Estatal al frente y las laterales.

Y decimos que son generales porque las unidades de la Guardia Nacional también coinciden con estas características:

El balizado o la identificación obligatoria como las placas o calcomanías y el logotipo de la institución con sus correctas dimensiones. Y ñlas

Ante una patrulla clonada, la gente puede percatarse porque estas unidades suelen usar luces estroboscópicas que no están permitidas.

En cualquier caso, la recomendación es que si ven algo sospechoso, llamen al 911.

La Guardia Nacional también recomienda que hay que prestar atención en la vestimenta del personal y sobre todo que no tengan el rostro cubiertos.

En el caso de los/las policías deben contar con un ID que les acredite como oficiales, deben llevar el uniforme completo, insignias, divisas y distintivos de acuerdo a su jerarquía o el desempeño de sus funciones.

Aunque, como comentábamos, podría ser una cuestión difícil, sobre todo si tomamos en cuenta que los policías falsos también tienen sus insignias fakes.

En cuanto a los puntos de control o retenes, Artículo 19 recomienda prestar atención al tráfico de la carretera y si se observan cambios bruscos en el flujo de los autos o en el sentido vehicular, sin una razón aparente, es posible que se trate de un punto de control ilegal. Acá les dejamos el enlace sobre esta y otras recomendaciones de esta organización sobre retenes.

¿Dónde denunciar?

En caso de ser testigo de un caso de extorsión de este tipo en Edomex se puede comenzar la denuncia en el correo: cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx.

O el teléfono 800 7028770. A nivel nacional, los reportes pueden hacerse en el 911 o en CDMX mediante una denuncia anónima en el 089.