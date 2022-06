Hace una semana, Porfirio Muñoz Ledo acusó que AMLO tenía vínculos con el narcotráfico. Ahora, vuelve a poner el tema sobre la mesa, asegurando que dinero de procedencia ilícita podría circular al interior de Morena.

Lo anterior no sería de extrañar, insinúa Muñoz Ledo, ya que, según asegura, se probó que eso ocurrió en 2021. “Fue usado en contra de mi candidatura en los comicios internos de Morena”, acusa el legendario exdiputado y, por ello, pide que su partido sea investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Foto: Cuartoscuro

En carta que difunde en sus redes sociales, Porfirio Muñoz Ledo se dirige a Pablo Gómez, titular de la UIF, para realizar la investigación a Morena… y no porque él lo diga, sino porque eso fue lo que mandó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con lo que indica Muñoz Ledo, el pasado 25 de marzo de 2021, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ordenó que el asunto sea atendido no sólo por la UIF, sino también por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Todo porque se acreditó que algo raro hubo en los recursos utilizados durante la contienda por la presidencia nacional de Morena… Porfirio Muñoz Ledo se adelanta y asegura que fue el narco el que metió dinero a dicho proceso electoral. La verdad es que eso no está probado… aunque, quién sabe por qué, lleva más de un año de eso y hasta la fecha ni una de las instancias aludidas ha investigado.

Foto: Captura de pantalla/@mario_delgado (Twitter)

“Ambas instancias cuentan con atribuciones suficientes para llevar a cabo actividades de fiscalización de los recursos, que permita identificar y verificar si su origen deriva de actividades o actos ilícitos sancionados por las normas como delitos”, aclara la carta que Muñoz Ledo le dirige a la UIF.

La misma misiva le fue enviada al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a la espera de que alguna de las dos instancias le meta turbo al asunto y a la brevedad confirmen la información que él apenas supone: que en Morena hubo una narcoelección… y eso podría volver a darse, ahora que se elija al candidato presidencial.

Foto: @mario_delgado

La solicitud de Porfirio Muñoz Ledo llega una semana después de que aseguró que AMLO sostiene pactos con el narco… esto en un evento al que fue invitado por el líder del PRI, Alejandro Moreno.

Y bueno, aunque muchos aseguran que todo esto lo hace porque todavía está encabritado porque 1) no lo dejaron reelegirse como diputado 2) no ganó la dirigencia de Morena y 3) incluso no le dieron la embajada de Cuba (que él ya estaba presumiendo), Muñoz Ledo asegura que “es un asunto de Estado y no una querella personal corresponde al INE y a la UIF”.