Presidente de Argentina se contagia de COVID-19; ya había sido vacunado

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró sus 62 años con una pésima noticia. Y es que la noche del 2 de abril el mandatario indicó que dio positivo a una prueba de antígenos para detectar el COVID-19, enfermedad de la que fue inmunizado hace unos meses.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Fernández relató que durante el viernes presentó fiebre de más de 37 grados y un leve dolor de cabeza que lo llevaron a hacerse la prueba rápida de coronavirus, cuyo resultado fue positivo.

“Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”, detalló el presidente de Argentina, quien ya hizo su rastreo de contactos para que las personas que estuvieron con él tomen las mismas precauciones.

“Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo”, escribió Fernández a través de un hilo en Twitter, donde agradeció las muestras de afecto en su cumpleaños y pidió a la gente seguir protegiéndose del COVID-19.

A principios de 2021 Alberto Fernández recibió la vacuna Sputnik V contra el COVID-19

“Debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos“, finalizó Alberto Fernández, quien a principios de este año fue inmunizado contra el COVID-19 con una dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Aunque muchas personas insinuaron que la vacunación entonces no sirve de nada, cabe mencionar que desde el principio se dijo que las dosis contra el COVID-19 no te hacen totalmente inmune a la enfermedad, sino que ayudan a que ésta no se convierta en algo grave y así el sistema de salud no colapse.

Pero aún con eso debemos tomar nuestras precauciones

De hecho, expertos ya mencionaron en los últimos meses que la vacuna del COVID-19 no es sinónimo de que la pandemia se acabe o esté controlada, pues al menos el 70% de la población mundial debe estar inmunizada contra el coronavirus para poder ver la luz al final del túnel. Y a como va la cosa, eso va a tardar un par de años.

Hablando de eso, la cuenta de Twitter de la Sputnik V confirmó dicha información, pues respondió a Alberto Fernández y su lamentable noticia. “Sputnik V es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”, afirmó el Instituto Gamaleya, encargado de desarrollar esta vacuna.