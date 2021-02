PresidenteRompaElPacto: Diego Luna pide a AMLO no minimizar denuncias contra Salgado Macedonio

Hace unos días surgió en redes un movimiento de mujeres donde se le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que “rompa el pacto” con Félix Salgado Macedonio, con el objetivo de que el mandatario intervenga y Morena le retire su candidatura en Guerrero. Bueno, la protesta no sólo viene por parte de mujeres, pues Diego Luna ya se unió con un mensaje muy claro para AMLO.

La petición de Diego Luna

A través de sus redes sociales, el actor y director mexicano envió mensaje dirigido al Presidente con el hashtag #PresidenteRompaElPacto, donde le señala que su opinión en el caso de Salgado Macedonio es importante y no debería irse por la tangente al hablar sobre el asunto.

“Sr Presidente, usted que conoce tan bien nuestro país, sabrá lo que esas denuncias a Félix Salgado Macedonio representan, aquí donde son tan pocos los casos que llegan a denunciarse, donde según cifras de la secretaría de salud cada 4 minutos violan a una mujer o a una niña con total impunidad. Aquí en el país de los feminicidios”, escribió Diego Luna.

Posteriormente, el actor subraya lo delicado que resulta que el Presidente de un país azotado por los feminicidios minimice las denuncias contra Salgado Macedonio. Incluso, le pide que actúe de manera diferente en este caso porque su opinión es muy importante en este momento.

“Ojalá actuara de forma distinta a quienes antes minimizaron la violencia contra las mujeres en favor de personajes en posiciones de poder. Su opinión sí es importante #PresidenteRompaElPacto”, señala.

… con total impunidad. Aquí en el país de los feminicidios. Ojalá actuara de forma distinta a quienes antes minimizaron la violencia contra las mujeres en favor de personajes en posiciones de poder. Su opinión sí es importante. #PresidenteRompaElPacto — diego luna (@diegoluna_) February 19, 2021

La postura de AMLO respecto a las denuncias

A pesar de que Salgado Macedonio enfrenta diferentes acusaciones y denuncias por violencia sexual —y ya hasta hay señalamientos de que algunas mujeres están recibiendo amenazas por ello, como es el caso de Marxitania Ortega—, Morena no muestra intención de reconsiderar la candidatura de este hombre para contender por la gubernatura de Guerrero.

Ver en YouTube

Algunos usuarios criticaron a Diego Luna por unirse al movimiento contra Salgado Macedonio, principalmente porque señalan que no se le puede exigir a AMLO que resuelva las denuncias de violencia sexual. Pero caray, no se necesita ser un genio para “notar” que Diego Luna no le está pidiendo una sentencia judicial contra el ahora candidato, simplemente que reconsidere su postura al respecto.

Y es que AMLO se ha dedicado, en diferentes oportunidades, precisamente a minimizar las denuncias contra el candidato de Morena con frases como “¿De parte de quién?”, o la peor: “Ya chole”. Y todo, para insinuar que las acusaciones y denuncias no son más que un linchamiento político contra Salgado Macedonio.

#VIDEO Esta mañana, AMLO aplicó un EPN al ser cuestionado sobre el movimiento #PresidenteRompaElPacto. ¿Qué dijo? “Ya chole” Ve más detalles de su declaración aquí 👉 https://t.co/c5dqVBfiy3 pic.twitter.com/2w7I9kRrfr — Sopitas (@sopitas) February 18, 2021

Una expresión digamos “poco acertada” para hablar de denuncias de violencia sexual, especialmente viniendo del Presidente que encabeza la “Cuarta Transformación” del país, ¿no crees?