Momentito… Dice el PRI que Quirino Ordaz debe pedir permiso, antes de irse con AMLO

Aunque dejó claro que se trata de una decisión personal, el dirigente del PRI dijo que antes de que Quirino Ordaz agarre sus cosas y se lance a España como embajador de México, el funcionario debe contar con el permiso de sus compas del Partido Revolucionario Institucional.

Ayer (13 de septiembre), Alejandro “Alito” Moreno publicó un breve hilo sobre la invitación que AMLO hizo al gobernador de Sinaloa para que se sume al equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como embajador de México en España.

Y de acuerdo con el dirigente del PRI, pues… el Consejo Político del tricolor tiene la última palabra.

El PRI y Quirino Ordaz

“Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones, no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para dividir ni la coalición Va Por México ni al PRI.

La lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del Partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no”.

Así la reacción de Alito Moreno, quien explicó —o amenazó— que si el Consejo Político Nacional no da luz verde y Quirino Ordaz insiste en asumir un cargo con la 4T, lo que pasará es que el sinaloense perderá la militancia, así en corto.

Y es que para el dirigente del PRI, una invitación hecha desde el gobierno de AMLO implicaría también algo así como un intento para dividir a lo que queda del Revolucionario Institucional o sus alianzas con el PAN y MC (Movimiento Ciudadano).

Al final, el hilo de Moreno llegó hasta la mañanera de AMLO.

La respuesta de AMLO

“Queremos que Quirino Ordaz sea el embajador de México en España, se enojaron mucho, no sé por qué, porque no va a representar a su partido, no va a renunciar a su militancia, no estamos pidiendo que renuncien”.

AMLO aseguró que esta invitación es sólo para fortalecer a México en el extranjero y que no tiene nada que ver con rollos partidistas, así que lamentó la reacción del PRI y —de una vez— anunció que seguirá invitando a otros gobernadores, otros dirigentes que hayan hecho un buen trabajo.

Ahora, Andrés Manuel López Obrador está a la espera de que el Senado ratifique su propuesta para la Embajada de México en España.